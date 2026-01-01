روسيا تطلق مسلسل رسوم متحركة حول تراث شعوبها القديم

وكالات /سما/

موسكو/سما- أطلقت قناة "باييخالي" السلسلة الروسية الجديدة "حكايات شعوب روسيا" للرسوم المتحركة، وهي استقتاء فني لأساطير وحكايات وموروث شعبي متنوع لشعوب البلاد، بما يتزامن مع الحدث الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسنة 2026 باعتبارها عام وحدة الشعوب الروسية.

أوضحت الخدمة الصحفية للقناة أن المشروع موجه للعائلات، وتستمد حلقاته من الموروث الشفهي العريق لمختلف الشعوب والعرقيات الروسية. الحلقة الأولى تحمل اسم "الفتاة والقمر"، وهي نقل لحكاية من تراث شعب النغاناسان، أحد أقدم الشعوب الأصلية الذين يسكنون شمال روسيا الأقصى. تدور القصة حول فتاة عاشت في مخيم وسط التندرا وتملك قطيعاً من الأيائل، يحاول القمر اختطافها إلى السماء، فينقذها أحد الأيائل بإخفائها في الثلج، ثم يحميها بتحويلها إلى نار لا يقترب منها أحد.

يتوزع شعب النغاناسان بصورة أساسية على شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، وينتمي لمجموعة الشعوب السامودية الأصلية. تتميز حضارتهم بثراء موروثهم الثقافي، الذي يشمل الملاحم والأساطير والأغاني الفردية وأغاني المهد والألحان الموجهة للأطفال. تشكلت هذه الثقافة على مدى قرون وسط بيئة التندرا القاسية والفصول الشمالية الطويلة والحياة البدوية، مما انعكس بوضوح في الموروث الشفهي وفي طريقة تصوير العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة.

وفي توازٍ مع هذا المشروع الثقافي، تطرح شركة "أنيماكورد" الروسية للترفيه مسلسلاً جديداً من الرسوم المتحركة باسم "ماشا والدببة الثلاثة"، ليكمل الفصول القادمة من السلسلة العالمية الشهيرة "ماشا والدب".

وحصلت منصة "نتفليكس" العملاقة على حقوق عرض موسمين جديدين من مسلسل "ماشا والدب" الروسي الأصلي، مع تمديد اتفاقيتها للمواسم السابقة والإصدارات المشتقة من السلسلة.

من جانبها، تعمل استوديوهات الإنتاج الروسية "سويوزمولتفيلم" و"ناشي كينو" على إحياء شخصية الدب الكلاسيكية "فيني بوخ"، وذلك عبر إنتاج فيلم طويل للرسوم المتحركة يستهدف أطفال اليوم، بما يضمن وصول هذه الأيقونة الأدبية الخالدة إلى جيل جديد من المشاهدين.

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