شاكيرا تعبر عن تضامنها مع ضحايا زلزال كولومبيا

وكالات /سما/

بوغوتا/سما- أعربت نجمة البوب الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا عن وقوفها مع الضحايا في أعقاب الزلزال الذي اجتاح عدة أنحاء من كولومبيا يوم الإثنين الماضي.

نشرت الفنانة عبر القصص على حسابها بموقع إنستغرام رسالة من التضامن باللغة الإسبانية، جاء فيها: "كولومبيا العزيزة، قلبي مع كل من شعر بهذا الزلزال اليوم، ومع العائلات التي تمر بلحظات من الألم والمعاناة". وأكدت أن الكولومبيين يعرفون كيف يتوحدون ويدعمون بعضهم البعض في مثل هذه الأوقات العصيبة.

ختمت شاكيرا رسالتها قائلة: "كل قوتي وحبي لوطني، فلنحتضن بعضنا بقوة، ولنلتزم بالتعليمات حتى نتمكن من تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن".

وقد بلغت قوة الزلزال 7.4 درجات على مقياس ريختر، وضرب المناطق الغربية من كولومبيا، محدثًا خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار كبيرة بآلاف المنشآت عبر الدولة. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن هذا الزلزال يُعتبر الأقوى الذي يضرب كولومبيا منذ لا يقل عن 36 سنة.

تمركز الزلزال في منطقة سان خوسيه ديل بالمار بمقاطعة تشوكو في شمال غرب البلاد، على مسافة تقدر بنحو 240 كيلومترًا غرب العاصمة بوغوتا. وشعر السكان في بوغوتا بالهزات الناجمة عن الزلزال رغم بعدها عن المركز.