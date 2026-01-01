بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية

روما /سما/

دعا البابا لاوون الرابع عشر بابا الفاتيكان، يوم الأحد، إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة ​الغربية التي تحتلها إسرائيل، في ظل تصاعد هجمات ‌المستوطنين المتطرفين وفرض حصار على بلدة قصرة بالمنطقة.

وقال البابا ليو، في مقر إقامته في كاستل جاندولفو بالقرب من روما، وفقًا لما نقلته "رويترز"، إنه "أجدد ندائي ​كي تتوقف أعمال العنف المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة ​الغربية"، دون أن يذكر مواجهات أو هجمات محددة.

وأضاف البابا ليو: "أطلب من المجتمع الدولي بشكل ​ملح العمل كي يتم المضي قدمًا في حل الدولتين ​من أجل سلام عادل ودائم".

ويؤيد الفاتيكان منذ فترة طويلة إقامة ‌دولة ⁠فلسطينية في المستقبل، والتي اعترفت بها أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة على أنها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك ​القدس الشرقية.

وكان مستوطنون إسرائيليون، طوقوا عددا من المنازل بعد قطع المياه والكهرباء عنها، في ما وصفتها ​جماعات حقوقية بأنها جهود منسقة للاستيلاء على المزيد ​من الأراضي والتوغل أكثر في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون ⁠إلى إقامة دولة لهم عليها.