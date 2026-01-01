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صفعة دبلوماسية لإسرائيل: 8 دول تنتقد سياساتها وتدعم جهود إنهاء الحرب

الأحد 16 أغسطس 2026 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفعة دبلوماسية لإسرائيل: 8 دول تنتقد سياساتها وتدعم جهود إنهاء الحرب



وكالات /سما/

أدانت ثماني دول، هي مصر والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الأحد، رفض إسرائيل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، محذرة من أن الموقف الإسرائيلي قد يعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال بيان مشترك للدول الثماني إن رفض إسرائيل للخطة الأميركية يهدد المساعي التي تقودها واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية.

ويأتي البيان في ظل تصاعد الخلاف بشأن ترتيب الخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب في غزة، ولا سيما القضايا المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء عملية إعادة الإعمار.

ويعكس موقف الدول الثماني ضغطًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا على الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع الخطة الأميركية، في وقت تصر فيه إسرائيل على أن أي ترتيبات للانسحاب يجب أن ترتبط بضمانات أمنية وبنزع سلاح حماس.

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