بروس ويليس يحضر حفل زفاف ابنته في إطلالة نادرة وسط معركته مع الخرف

وكالات /سما/

حضر نجم هوليوود الأميركي بروس ويليس احتفالات زفاف ابنته الصغرى تالولا ويليس من الموسيقار جاستن آسي في 8 أغسطس الجاري في مدينة صن فالي بولاية أيداهو، في حدث عائلي اجتمع فيه أحرب أسرته حول العروسين.

ظهر ويليس، الذي بلغ من العمر 71 سنة، في صورة بالأبيض والأسود نشرتها وسائل إعلام عديدة، يبتسم وهو يضع ذراعه حول ابنته بينما تنحني نحوه، في حين يمسك جاستن بيده الأخرى. وتمثل هذه الإطلالة أحدث ظهور علني لويليس بعد سنوات من انسحابه عن الحياة العامة.

اعتزل ويليس المشهد السينمائي في عام 2022 بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر على القدرة على الكلام والتواصل. تطورت حالته لاحقاً إلى الخرف الجبهي الصدغي في عام 2023، وهو نوع من الخرف يؤثر بشكل حاد على الذاكرة والقدرة على تنفيذ المهام اليومية.

أشارت زوجته إيما هيمينغ ويليس في تصريحات سابقة إلى تدهور حالته الصحية، مؤكدة أن الممثل "لا يعلم" بحقيقة تشخيصه الطبي في الوقت الراهن. اقتصرت ظهورات ويليس منذ ذلك الحين على المناسبات العائلية التي تشاركها عائلته مع الرأي العام.

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