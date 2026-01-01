حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع كوشنير في القاهرة ..

القاهرة /سما/

كشفت مصادر في حركة "حماس" لـ"الشرق"، الأحد، عن عقد لقاءات ومباحثات بين عدد من قيادات الحركة، بينهم رئيس المكتب السياسي خليل الحية، والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر في مدينة العلمين المصرية، بمشاركة مسؤولين بارزين من مصر وقطر وتركيا.

وبحسب المصادر، تناولت المناقشات ملفات نزع السلاح ومستقبل إدارة قطاع غزة، حيث قدم وفد الحركة توضيحات بشأن موقفه من "خريطة الطريق" المقترحة، مؤكداً التزامه بتنفيذ البنود المتعلقة بحصر وتخزين السلاح والتخلي عن إدارة القطاع، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية والتحول إلى حزب سياسي فاعل ضمن النظام السياسي الفلسطيني.

وأفادت المصادر بأن كوشنر شدد خلال اللقاء على ضرورة إزالة أي تهديدات أمنية انطلاقاً من غزة وضمان خلو القطاع من السلاح، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للمضي قدماً في تنفيذ المسار السياسي المطروح. في المقابل، طالبت "حماس" بضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاق، تشمل انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، ووقفاً شاملاً للحرب، ومنع أي تأخير أو تعطيل لعملية التنفيذ.

كما أكدت الحركة أهمية الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية، أو حكومة التكنوقراط، من تولي مهامها في غزة، إلى جانب إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، أبلغ الوسطاء الحركة برغبة كوشنر في لقاء قيادتها قبيل توجهه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واعتبرت "حماس" أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتوضيح مواقفها وإزالة العقبات المتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق الجديدة الخاصة بالقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على ضمانات عملية بشأن عملية جمع وتخزين أسلحة الفصائل الفلسطينية، وكذلك بشأن تخلي "حماس" عن إدارة غزة. وأضافت أن الرؤية باتت أكثر وضوحاً لدى الجانب الأميركي بعد اللقاءات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنعكس هذه التفاهمات في المشاورات التي يجريها كوشنر مع المسؤولين الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، عبّرت قيادة "حماس" عن أملها في أن تسهم هذه الاتصالات في دفع اتفاق غزة إلى مرحلة التنفيذ، بما يشمل وقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة القطاع وبدء جهود إعادة الإعمار.

على صعيد متصل، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المبعوث الأميركي في القاهرة، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد اللقاء أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه بشأن وقف الحرب في غزة، فيما أشاد كوشنر بالتنسيق المصري الأميركي والجهود التي تبذلها القاهرة لدعم الاستقرار الإقليمي.

كما أجرى كوشنر سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة مع مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك لبحث تطورات الملف الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، التقى وفد من "حماس" برئاسة خليل الحية رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث استعرض الطرفان التطورات السياسية والميدانية في غزة والضفة الغربية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات والمساعي الرامية إلى إنجاح المسار السياسي الجاري.