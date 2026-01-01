  1. الرئيسية
  2. أبحاث ودراسات

دراسة فلسطينية

خبر : مركز دراسات: مشروع "رفح الجديدة" لا يستوعب سكان المحافظة

الأحد 16 أغسطس 2026 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز دراسات: مشروع "رفح الجديدة" لا يستوعب سكان المحافظة



وكالات /سما/

غزة/سما- قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن مشروع إعادة الإعمار المسمى "رفح الجديدة" يتجاوز كونه مبادرة سكنية أو إنسانية، ويشكل اختبارًا مبكرًا لنموذج سياسي وأمني وعمراني جديد لقطاع غزة في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي.

بحسب دراسة بحثية نشرها المركز الأحد 16 آب/أغسطس 2026، بدأ المشروع برؤية طموحة عندما طرحها "مجلس السلام" في شباط/فبراير 2026 تتضمن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 500 ألف فلسطيني، لكن هذه الخطة تقلصت بحلول تموز/يوليو 2026 إلى مرحلة تجريبية محدودة لا تتجاوز 50 ألف شخص.

وأوضح المركز أن هذا العدد الضئيل لا يتوافق مع الواقع الديموغرافي لمحافظة رفح، التي يناهز عدد سكانها 1.1 مليون نسمة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

أشارت الدراسة إلى أن جوهر المشروع ينطوي على تحول جذري في آليات السيطرة: التحول من مبدأ حق السكان في العودة إلى معايير تحددها جهات خارجية في قبول من يُسمح لهم بالعيش في المنطقة. وبحسب مصادر إسرائيلية وفرنسية مستقلة التي استندت إليها الدراسة، سيخضع دخول السكان لتفتيش أمني وسياسي تجريه لجنة تكنوقراطية بالتعاون مع قوة دولية لم تكتمل تشكيلتها بعد.

وثقت الدراسة أيضًا تصدعًا سياسيًا حادًا ظهر في 9 آب/أغسطس 2026، عندما رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خارطة الطريق المكونة من 15 بندًا التي وافق عليها "مجلس السلام"، فيما لا تزال قوات الاحتلال تسيطر عسكريًا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة.

طرح المركز أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة لتطور المشروع بناءً على معايير تحليلية متعددة، مع اقتراح آلية مراقبة دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن ستة أبعاد تحليلية لرصد تطورات المشروع على الأرض.

وحدد المركز ثمانية محددات سياسية فلسطينية للتعاطي مع المشروع بهدف تقييم تأثيراته السياسية والأمنية والعمرانية على مستقبل قطاع غزة في المدى المنظور.

#رفح #قطاع غزة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

قيادة حماس تلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ ينضم إلى حزب "مكان لنا جميعا" لخوض انتخابات الكنيست

شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة

القاهرة تستضيف مشاورات حاسمة.. كوشنر يبحث مع حماس والوسطاء مستقبل غزة

بعد "مجزرة" أنصار ودير الزهراني.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

IMG_6183

حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع كوشنير في القاهرة ..

بن غفير يتعهد لأسير إسرائيلي سابق بالسماح له بالمشاركة في إعدام أسرى فلسطينيين

IMG_6174

الرئيس السيسى يستقبل كوشنر ويبحثان التطورات الإقليمية

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات