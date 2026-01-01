اختيارات كيت ميدلتون من الأحذية اليومية.. تصاميم مريحة وعملية

وكالات /سما/

تشتهر أميرة ويلز كيت ميدلتون بأسلوبها الأنيق والعملي في اختيار الملابس، وتنسجم هذه الفلسفة أيضًا مع اختياراتها من الأحذية. وعلى الرغم من أن خزانة ملابسها الملكية تتضمن أحذية فاخرة من دور تصميم عالمية مرموقة، فإن مجموعتها تشمل كذلك أحذية رياضية مريحة وأحذية باليه مسطحة وأحذية لوفر يسهل دمجها في الإطلالات اليومية.

تختار ميدلتون علامات تجارية محددة لإطلالاتها الكاجوال بانتظام. من بينها علامة فيجا الرياضية، التي ظهرت فيها مرارًا بنموذج إسبلار البيضاء البسيطة، وغالبًا ما تنسقها مع البنطلونات والجينز والقمصان الكلاسيكية. هذه الخيارات تضفي لمسة غير رسمية على الإطلالات الأنيقة دون جعلها تبدو رياضية فحسب.

تأتي سوبيرغا كعلامة أخرى بارزة في مجموعتها الكاجوال. تعتمد الأميرة على أحذيتها الرياضية البيضاء البسيطة لأيامها العادية والمشاوير والسفر، حيث يسهل تنسيقها مع أساسيات خزانة الملابس الكلاسيكية.

بودن تمثل خيارًا مهمًا آخر في مجموعة ميدلتون للأحذية اليومية. اعتمدت على أحذية الباليه المدببة من هذه العلامة، لا سيما بألوان مثل الجلد السويدي الأسود، ونسقتها مع بنطلونات أنيقة وسترات رسمية. وفي فبراير 2026، ظهرت في لوفر بني من البراند مع بدلة بدرجات البني وقميص أزرق، مما يثبت أن الأحذية المسطحة المريحة تستطيع أن تبدو أنيقة حتى للمناسبات الرسمية.

تقدّر ميدلتون أيضًا أحذية الباليه من علامة فرينش سول، وهي خيار عملي بديل للأحذية ذات الكعب العالي. تبدو أنيقة مع البنطلونات وتنسق بسهولة مع الجينز والتنانير والفساتين الكاجوال، خاصة باختيار ألوان كلاسيكية مثل الأسود والكحلي والبيج والبني.

للإطلالات الرسمية، ترتبط ميدلتون بشكل وثيق بعلامات مثل إل كي بينيت البريطانية، حيث اعتمدت على نموديل فيرن من أحذيتها ذات الكعب الكلاسيكي. كما تفضل جيمي تشو، بخاصة نموديل روومي، للمناسبات التي تتطلب إطلالة أكثر أناقة.

أحد أسباب جاذبية أسلوب الأميرة في الأحذية يكمن في أنها لا تتبع صيح الموضة المؤقتة بشكل كامل. بل تعود باستمرار إلى التصاميم الكلاسيكية مثل الأحذية الرياضية والمسطحة واللوفر والكعب والبوت، مع إعادة ارتداء القطع نفسها بدلًا من شراء أحذية جديدة باستمرار.

للحصول على خزانة عملية مستوحاة من أسلوب كيت ميدلتون، يمكن البدء بعلامات مثل فيجا وسوبيرغا وبودن، التي توفر أحذية رياضية وباليه ولوفر يسهل دمجها في الإطلالات اليومية. وإذا كان المقصود إطلالة أكثر رسمية، فإن إل كي بينيت وجيمي تشو توفران الكثير من الإلهام للأحذية الكلاسيكية والكعب الأنيق.

في النهاية، يعتمد أسلوب ميدلتون على التنوع وسهولة التنسيق. باختيار تصاميم بسيطة وألوان محايدة وأشكال مريحة يمكن ارتداؤها مرارًا، يمكن بناء خزانة أحذية تعكس الأسلوب الأنيق والخالد لأميرة ويلز.

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