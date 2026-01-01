شباب رفح يُكرّم نجومه وينهي تعاقده مع جهازه الفني

وكالات /سما/

رفح/سما- كرّم مجلس إدارة نادي شباب الرياضي بمدينة رفح سبعة لاعبين سابقين اعتزلوا كرة القدم، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في مسيرة الفريق على مدى سنوات.

حضر مراسم التكريم كل من المهندس عبد الفتاح عزام والأستاذ نضال بربخ وعدد من الكوادر والقيادات الإدارية بالنادي، حيث قدمت الإدارة دروعاً تكريمية ومكافآت مالية للاعبين، وهم: رأفت القن، حمادة الرخاوي، محمد أبو دان، سعيد السباخي، أحمد الشاعر، باسل الصباحين، وعماد السماعنة.

وأشاد المجلس بعطاء اللاعبين وإسهاماتهم المتراكمة في رفع راية النادي، مؤكداً تقديره لتضحياتهم خلال فترة اشتغالهم مع الفريق.

في السياق ذاته، أعلن مجلس الإدارة قبول استقالة الجهاز الفني والإداري برئاسة المدير الفني عبد الله سلامة. وضم الفريق الذي غادر النادي: سعيد السباخي (المدرب العام)، وطلعت النمس (مدرب حراس المرمى)، وبسام الأخرس (مدير الكرة)، وسعيد قشطة (مدير العهدة)، ومحمد الأخرس (معالج الفريق).

توجّه المجلس بالشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الفني والإداري، مثمناً جهودهم والدور الذي لعبوه مع الفريق الأول، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، وتمنى لهم مواصلة النجاح في مساراتهم المقبلة.