أسرة الفهد تُفند شائعات وصية خيرية وتحذر من استغلال اسم الفنانة

وكالات /سما/

الكويت/سما- نفت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، يوم الثلاثاء، ادعاءات متكررة بوجود وصية من الراحلة تخصص جزءًا من تركتها لإنشاء صندوق خيري أو مبرة، مؤكدة أن هذه الشائعات "عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا".

جاء النفي في بيان من المحامي خالد عبدالله الراشد، الممثل القانوني لابنة الراحلة سوزان، حيث أوضح أن بعض الجهات تقوم بـ"اجتزاء مقاطع من لقاءات وحوارات سابقة للفنانة كانت تتحدث فيها عن قيم الرحمة والخير والمساعدة، وتقديمها وكأنها وصية حديثة يعلن عنها لأول مرة بعد وفاتها"، في محاولة متعمدة لتضليل الجمهور. وأكد أن "الراحلة لم تترك أي وصية بهذا الخصوص ولا غيره"، وتم توزيع ميراثها "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي".

انتشرت هذه الشائعات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والفنية الكويتية والخليجية والعربية، ما تسبب في "استياء وانزعاج بالغ لدى بنات الراحلة وأحفادها"، بحسب البيان. وأضاف أن العائلة تلقت "اتصالات مكثفة من الجمهور يسأل عن كيفية التبرع أو المساهمة في هذا الصندوق المزعوم"، مما أحدث "إزعاجًا وحرجًا كبيرًا" لديهم.

حذرت أسرة الراحلة من استغلال اسمها وصورتها أو لقاءاتها السابقة بغرض جمع أموال أو تبرعات بلا إذن رسمي. وأشار البيان إلى أن "أي إنتاج حديث أو عرض مواد مرئية أو سمعية تتناول السيرة الذاتية للراحلة أو أي جانب من حياتها يتطلب إذنًا خطيًا مسبقًا من الممثل القانوني لابنتها سوزان"، سواء أقيمت هذه الفعاليات في الكويت أو خارجها.

كما حذّر الراشد من إعادة تصميم أي مقاطع من أعمالها السابقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقديمها وكأنها وصايا جديدة. وأعلنت الأسرة عن نيتها في "ملاحقة مروجي هذه الشائعات قضائيًا أمام الجهات المختصة سواء في الكويت أو خارجها، حفاظًا على حقوق الأسرة ومنع استغلال الراحلة".

دعا البيان الجميع إلى "مراعاة مشاعر بنات وأحفاد الراحلة، وعدم تداول أخبار كاذبة تسبب لهم الأذى والإزعاج"، مع ضرورة "عدم المشاركة في نشر أو ترويج أي من هذه الأخبار أو المواد المضللة دون التحقق من المصدر الرسمي للراحلة".