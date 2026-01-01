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القاهرة تستضيف مشاورات حاسمة.. كوشنر يبحث مع حماس والوسطاء مستقبل غزة

الأحد 16 أغسطس 2026 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تستضيف مشاورات حاسمة.. كوشنر يبحث مع حماس والوسطاء مستقبل غزة



القاهرة /سما/

عقد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الأحد، سلسلة اجتماعات في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي. 

وقال المصدر إن مسؤولين من حركة حماس شاركوا في بعض الاجتماعات التي جمعت الوسطاء مع كوشنر ونيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" المعني بملف غزة، في خطوة تعكس تكثيف الاتصالات الرامية إلى معالجة العقبات التي تواجه تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالقطاع. 

وتأتي هذه التحركات السياسية بالتزامن مع مساعٍ إقليمية ودولية لدفع عملية تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة، وسط استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية بشأن مستقبل غزة وخارطة الطريق المطروحة لإنهاء الأزمة. 

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