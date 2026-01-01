إيجر وكوشنر في صفقة تاريخية لشراء ليكرز بـ 12.5 مليار دولار

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- يسعى الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيجر والمستثمر جوشوا كوشنر إلى استحواذ نادي لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة في صفقة تاريخية بقيمة 12.5 مليار دولار، بانتظار موافقة مجلس إدارة الرابطة الوطنية للدوري الأمريكي (NBA).

وتمثل الصفقة، إن تمت، الأعلى قيمة في تاريخ الأندية الرياضية. وتأتي بعد أقل من عام على استحواذ الملياردير مارك والتر على حصة أغلبية في الفريق بـ 10 مليارات دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في تقييم النادي.

وكان لا بد أن تخضع الصفقة للفحص النافي للجهالة من جانب شركة "ثرايف إترنال" التابعة لكوشنر قبل استكمال الإجراءات الرسمية.

أعرب إيجر وكوشنر عن فخرهما بفرصة إدارة أحد أشهر الفرق الرياضية عالميًا، مؤكدين التزامهما بالمنافسة على الصعيد الأعلى وخدمة جماهير الفريق ومدينة لوس أنجلوس.

ورحب أسطورة ليكرز إرفين ماجيك جونسون بالصفقة، معربًا عن ثقته بقدرة إيجر وكوشنر على إعادة البطولات إلى المدينة، واصفًا إياهما بأفضل المالكين الذين يمكن أن يتولى قيادة الفريق.

يتمتع إيجر بخبرة واسعة في قطاع الرياضة، إذ أشرف خلال رئاسته ديزني على شبكة "إي إس بي إن" المتخصصة، وعمق علاقاته مع مسؤولي الدوري الأمريكي. وإلى جانب ذلك، يمتلك حصة أغلبية في نادي أنجل سيتي لكرة القدم النسائية.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة تجارية كبرى كان من المتوقع أن تقودها شركة "ثرايف إترنال" لكوشنر، بقيمة 20 مليار دولار تضم أنشطة مرتبطة بكأس العالم وبطولاته الأخرى، وذلك بعد انتقادات واسعة.

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