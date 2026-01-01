سان جيرمان يحافظ على لقب السوبر الأوروبي بفوزه على أستون فيلا

وكالات /سما/

سالزبورج/سما- احتفظ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعد انتصاره على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورج النمساوية مساء الأربعاء.

افتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. وقبل انتهاء الشوط الأول، تعادل الإنجليزي برايان مادجو للفريق الضيف في الدقيقة 45 بتسديدة من زاوية ضيقة عقب تمريرة هوائية من جون ماكجين.

أعاد سان جيرمان التقدم بهدف قادم من ديزيري دوي في الدقيقة 61، بعد استقباله كرة بينية من زميله عثمان ديمبلي الذي دخل بديلاً، واحتُسب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي ألغت قرار التسلل الأولي.

حافظ الفريق الباريسي على تقدمه حتى نهاية المباراة رغم محاولات أستون فيلا الضغط في الشوط الثاني للعودة للمباراة.

كرر سان جيرمان سيناريو الموسم الماضي عندما فاز بنفس اللقب على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وحقق النتيجة 4-3 في الركلات الترجيحية.

جدير بالذكر أن مادجو، البالغ 17 سنة، أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة السوبر الأوروبي. كما أدار المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان، ليصبح أول حكم غير أوروبي يدير نهائي السوبر الأوروبي.

تجمع بطولة السوبر الأوروبي بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم السابق. دخل سان جيرمان البطولة كبطل لدوري الأبطال بعد فوزه على أرسنال في النهائي، بينما شارك أستون فيلا بصفته بطل الدوري الأوروبي بعد فوزه على فرايبورغ بنتيجة 3-0.

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