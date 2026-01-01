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الخميس.. استلام جثمان الشهيد سليم فقها بعد احتجازه لنحو خمسة أشهر

الأحد 16 أغسطس 2026 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخميس.. استلام جثمان الشهيد سليم فقها بعد احتجازه لنحو خمسة أشهر



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 20 آب/أغسطس 2026، سيشهد استلام جثمان الشهيد الفتى سليم سامي سليم فقها، من بلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، بعد احتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال لنحو خمسة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن الشهيد فقها ارتقى برصاص قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن جثمانه سيُوارى الثرى وفق ترتيبات عائلته وذويه.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية استمرار جهودها ومساعيها من أجل استعادة جثامين جميع الشهداء المحتجزة، ومواصلة متابعة هذا الملف مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حتى استعادة جثامين الشهداء ودفنهم بما يليق بهم وبذويهم.

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