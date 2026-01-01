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خبر : أقراط ماسية وعقود ملكية.. مجوهرات نور الغندور تجمع بين الفخامة والأناقة

الأحد 16 أغسطس 2026 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقراط ماسية وعقود ملكية.. مجوهرات نور الغندور تجمع بين الفخامة والأناقة



وكالات /سما/

تبرز الفنانة نور الغندور براختياراتها المتميزة في عالم المجوهرات، فتعتمد في إطلالاتها على قطع فاخرة تجمع بين الألماس والأحجار الكريمة بألوانها المختلفة، مع توازن واضح بين التصاميم البسيطة الناعمة والمجوهرات الضخمة الفخمة ذات الطابع الملكي.

من أبرز اختياراتها أقراط ماسية متدلية من دار شوبارد بتصميم فاخر يجمع بين الألماس وحجر روبي أحمر، مرصعة بتفاصيل ماسية براقة. نسقتها مع خاتم ماسي كبير وفستان من الدانتيل الأسود الذي يبرز بريق الألماس وحيوية الروبي.

تظهر الغندور أحيانًا بأسلوب أهدأ، مختارة أقراطًا ناعمة بتصميم دبوسي مرصع بالألماس من دار LYLA.K، إلى جانب خاتم أكبر حجمًا بتصميم عرضي أنيق، ما يبرهن أن الفخامة لا ترتبط حتمًا بالقطع الكبيرة بل يمكن للتصاميم الرقيقة أن تمنح السهرة حضورًا راقيًا.

من أكثر التصاميم التي تختارها، المجوهرات المستوحاة من الفخامة الملكية، كعقد ماسي متدليّ من مجوهرات معوض يزينه أحجار كريمة زرقاء إلى جانب الألماس، مع حجر أزرق كبير يتدلى من المركز. نسقته مع أقراط ماسية تحمل الحجر الأزرق نفسه، لتظهر بإطلالة متكاملة تجمع بين الألوان الغنية وبريق الألماس.

تتقن الغندور اختيار المجوهرات التي تناسب الطابع الشرقي لإطلالاتها، ومن تنسيقاتها البارزة أقراط ماسية متدلية على شكل ثريا Chandelier بتفاصيل براقة، نسقتها مع عباية ساتان طويلة باللون البيج النيود، ليأتي التباين بين نعومة القماش وبريق الألماس بأناقة وفخامة.

كما تعتمد على أطقم مجوهرات متكاملة تجمع بين الألماس والأحجار الملونة، حيث تضم أحجار روبي أحمر ضمن أشكال هندسية جذابة، مع عقد ماسي وخاتم وسوار يكملان الطقم، ليعطي هذا النوع من التنسيقات الإطلالة طابعًا غنيًا بالتفاصيل.

من اختياراتها اللافتة أيضًا عقد ماسي كبير من دار Karlito بتصميم يعتمد على أحجار ماسية بأحجام متفاوتة مع لمسات ملونة من الأحجار الكريمة، حيث تحرص على تحقيق التوازن في باقي المجوهرات باختيار قرط ناعم بسيط وخاتم كبير يحمل حجرًا متناسقًا مع تفاصيل العقد.

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