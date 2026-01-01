  1. الرئيسية
  2. أبحاث ودراسات

رأي ديني

خبر : الدين أعظم من الأشخاص.. فصل النقاش الإسلامي عن سياق القيادات

الأحد 16 أغسطس 2026 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدين أعظم من الأشخاص.. فصل النقاش الإسلامي عن سياق القيادات



وكالات /سما/

تحذر مقالة رأي نشرتها منصة فلسطين أون لاين من خطورة ربط مستقبل العمل الإسلامي ومشروعه الحضاري بحياة شخص واحد أو قيادة فردية، معتبرة أن هذا الربط يفقد الحركة الدينية استقلاليتها وثقتها بالله.

يرى الكاتب أن العمل الإسلامي شهد تحولاً خطيراً في الأوعي الجماعي، حيث انتقل من الاعتماد على مبادئ وقيم راسخة إلى تعليق آماله ومبادراته بوجود قائد معين، الأمر الذي حول الحذر الطبيعي إلى جبن والتدبير إلى تعطيل.

يؤكد الكاتب أن القادة قد يفتحون آفاقاً ويوفرون مساحات للعمل، لكن الخطأ يبدأ حين يجري الخلط بين الوسيلة والغاية، وبين صاحب القرار السياسي وصاحب الدين، مشيراً إلى أن المسلمين عملوا قبل هذه الشخصيات وسيعملون بعدها.

يستشهد الكاتب بآيات قرآنية تؤكد أن النصر من عند الله وحده، ويدعو إلى إعادة ترتيب العلاقة بموازين القوة السياسية: استخدام الأسباب لكن عدم عبادتها، واحترام القادة لكن عدم تقديسهم.

يحذر الكاتب من أن الخوف حين يستولي على النفوس لا يكتفي بإيقاف المبادرات، بل يستنزف الرصيد الأخلاقي أيضاً، ما قد يدفع الإنسان للتنازل عن مواقف كان يراها ثوابت من أجل مكسب سياسي عابر.

يلفت الكاتب إلى أن الفعاليات خفتت والحضور الاجتماعي ضعف والمبادرات خفتت، ويرى أن هذا يستدعي مراجعة جدية للمسار والعودة إلى استعادة الثقة بالله والتحرر من وهم أن مصير العمل الإسلامي معلق بشخص واحد.

ينهي الكاتب بدعوة إلى إدراك أن الدين باقٍ والسياسة متغيرة والأشخاص يأتون ويرحلون، وأن المسؤولية الحقيقية هي السعي والبذل والأخذ بالأسباب، تاركاً النتائج لله وحده، وليس امتلاك المستقبل.

#الحركة الإسلامية #القيادة والمسؤولية #الوعي الديني

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ ينضم إلى حزب "مكان لنا جميعا" لخوض انتخابات الكنيست

جيه بي مورجان ينهي خدماته للمنصة "بوليماركت" لأسباب تنظيمية

شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة

أوتشا: أكثر من 900 حاجز إسرائيلي يعرقل العمل الإغاثي في الضفة

الأخبار الرئيسية

IMG_6174

الرئيس السيسى يستقبل كوشنر ويبحثان التطورات الإقليمية

IMG_6170

بالتفاصيل : لقاء مرتقب لكوشنر مع ممثلي حماس ووفد الحركة يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة