  1. الرئيسية
  2. هو وهي

حادثة في المنزل

خبر : الإعلامية ريهام سعيد تنجو هي وأسرتها من حادث ماس كهربائي

الأحد 16 أغسطس 2026 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية ريهام سعيد تنجو هي وأسرتها من حادث ماس كهربائي



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد عن نجاتها وعدد من أفراد أسرتها من حادث خطر نتج عن ماس كهربائي في منزلها، مما أسفر عن أضرار بالغة في البناء.

شاركت سعيد تفاصيل الحادثة عبر حسابها على منصة فيسبوك، حيث أطمأنت متابعيها على سلامتها وسلامة أقاربها، موضحة أن أحدًا من أفراد عائلتها لم يتعرض لأي إصابة.

وأرجعت سعيد نجاتهم للعناية الإلهية، قائلة في منشورها: "قدر الله وما شاء فعل.. حصل ماس كهربائي وانفجار في بيتي، بشكر ربنا اللي كتب لنا عمر جديد، وبشكر الأمن ووزارة الداخلية على إنقاذ حياتي أنا وأختي وأولادنا.. ألف حمد وشكر".

أوضحت الإعلامية أن رجال الأمن وأجهزة الإنقاذ المصرية تدخلوا بسرعة عند وقوع الحادث، مما مكّنهم من السيطرة عليه والحيلولة دون حدوث مأساة.

لقي المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الإعلامي والفني، الذين أسرعوا لتقديم التهاني لها على سلامتها وسلامة عائلتها.

#ريهام سعيد #حادث #الإعلام المصري

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ ينضم إلى حزب "مكان لنا جميعا" لخوض انتخابات الكنيست

شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة

جيه بي مورجان ينهي خدماته للمنصة "بوليماركت" لأسباب تنظيمية

أوتشا: أكثر من 900 حاجز إسرائيلي يعرقل العمل الإغاثي في الضفة

الأخبار الرئيسية

IMG_6170

بالتفاصيل : لقاء مرتقب لكوشنر مع ممثلي حماس ووفد الحركة يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة

بعد "مجزرة" أنصار ودير الزهراني.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حزب الله"