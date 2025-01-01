عمال بناء يعثرون على سبائك ذهب بملايين اليورو في ديندرموند البلجيكية

وكالات /سما/

كشف عمال ترميم عاملون في مدينة ديندرموند البلجيكية عن اكتشاف غير متوقع: كمية ضخمة من الذهب مخبأة في جدران قبو مبنى خيري. يقدر حجم الكنز بنحو 9 ملايين يورو، ما أثار دهشة السلطات المحلية والمجتمع.

أعلنت شرطة ديندرموند عن الاكتشاف يوم الجمعة 14 أغسطس/آب الجاري، ونشرت صورا توثق العثيات: حوالي 50 سبيكة ذهبية فضلا عن كميات من العملات المعدنية الذهبية. عثر العمال على هذا الكنز بصورة عرضية خلال تنفيذهم لأعمال مد أنابيب الصرف الصحي في قبو المبنى التابع لجمعية خيرية، وفقما نقلته وسائل إعلام بلجيكية عن التقارير الأولية.

قال أحد العمال الذين شاركوا في الاكتشاف لمحطة VRT البلجيكية: "كان رد فعل الفريق الأول هو عدم التصديق والدهشة. لقد عثرنا عليه بالصدفة أثناء قيامنا بأعمال مد أنبوب صرف صحي. لم نتوقع أبدا العثور على ذهب". وأبرز العامل أن الفريق واجه صدمة حقيقية عند إدراك قيمة ما عثروا عليه.

أثار الاكتشاف موجة من الاهتمام العام، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية. حذرت الشرطة من دخول موقع البناء وناشدت الجمهور الابتعاد عن المنطقة، كما قررت تطويق الموقع بحواجز أمان. وأصدرت إدارة المبنى بيانا ساخرا عبر صفحتها على فيسبوك، بعد أن غيرت صورة ملفها الشخصي إلى صورة عملة ذهبية، قالت فيه: "يبدو أن بعض الباحثين عن الكنوز يرغبون في زيارة الموقع مرة أخرى. نصيحة ذهبية: لا جدوى من ذلك على الإطلاق. يجب على الجمهور الابتعاد عن موقع البناء المُطوّق. لا يوجد المزيد من الذهب هناك".

بقيت أسئلة جوهرية معلقة حول أصل هذا الذهب وكيفية دفنه تحت الأرض ومن يكون صاحبه الحقيقي. لكن عمدة مدينة ديندرموند السابق والمؤرخ بيت بويس قدم بعض التوضيحات لهيئة البث VRT، أفاد فيها بأن العقار كان في الماضي مملوكا لعائلة ثرية متخصصة في صناعة الجعة (البيرة)، ثم تنازلت العائلة عن المبنى للكنيسة بشرط استخدامه لأغراض خيرية فقط، وفقما نقلت مجلة "شتيرن" الألماني. ولم تُعلن السلطات بعد عن خطوات محددة بشأن تحديد ملكية الذهب أو خطة توزيعه.

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