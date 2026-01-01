اتفاقية ما قبل الزواج.. رونالدو يضمن لجورجينا 85 ألف جنيه إسترليني شهريًا عند الطلاق

وكالات /سما/

لشبونة/سما- أفادت تقارير إعلامية بأن الاتفاقية التي أبرمها كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز قبل زواجهما تتضمن بندًا ماليًا يحدد مستحقات عارضة الأزياء في حالة انفصالهما.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، تنص الاتفاقية على حصول جورجينا على 85 ألف جنيه إسترليني شهريًا، أي ما يعادل حوالي مليون جنيه إسترليني سنويًا، في حال انتهى الزواج بالطلاق.

وأشارت تقارير برتغالية نقلتها صحيفة "ماركا" إلى أن الاتفاقية وقّعها الثنائي لدى كاتب عدل في لشبونة قبل يوم واحد من إتمام الزواج.

وتعتمد الوثيقة على نظام فصل الأصول بين الطرفين، ما يعني بقاء ممتلكات كل منهما ملكًا له دون تقسيم متساوٍ لأي ثروة يحققها أحدهما خلال فترة الزواج.

غير أن الاتفاقية تتضمن بندًا خاصًا يوفر حماية مالية لجورجينا ويأمّن مستقبلها ومستقبل أبناء الأسرة، وفقًا للتقارير.

وأقيم الحفل الزفافي في قصر فخم بمنطقة كاسكايس البرتغالية في حفل عائلي حميم، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات بين النجم البرتغالي وعارضة الأزياء الأرجنتينية.

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