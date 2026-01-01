بوكو تعلن عن هاتف M8x بتقنية 5G وتكشف عن تصميمه

وكالات /سما/

بدأت شركة بوكو اليوم في الترويج لهاتفها الجديد M8x عبر صفحة مخصصة على منصة Flipkart، والذي سيشكل الإضافة الخامسة إلى سلسلة M8 التي تابعت الشركة في إطلاق نسخها المختلفة خلال العام الجاري.

كانت بوكو قد أطلقت في يناير من السنة الحالية هاتفي M8 و M8 Pro، تلاهما M8s في أبريل، ثم M8 Power في وقت سابق من الشهر الحالي. والآن تضيف الشركة إلى هذه السلسلة نموذجًا جديدًا سيحمل تسمية M8x.

وتضمنت صفحة الترويج على Flipkart صورة تشويقية تقدم لمحة عن التصميم الخلفي للهاتف الجديد، مما يعطي المستخدمين فكرة أولية عن مظهر الجهاز قبل الإعلان الرسمي الكامل عن مواصفاته.

وأكدت بوكو من خلال الصفحة أن الهاتف M8x سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، وهي حتى الآن المعلومة الوحيدة التي كشفت عنها الشركة بشكل رسمي بخصوص هذا الجهاز. كما كشفت الصفحة أن Flipkart ستكون المنصة المعتمدة لبيع الهاتف عند إطلاقه.

ومن المتوقع أن تكشف بوكو عن المزيد من التفاصيل والمواصفات الخاصة بهاتف M8x خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث تتبع الشركة سياسة التشويق التدريجي قبل الإعلان الرسمي الكامل عن أجهزتها الجديدة.

اقرأ أيضًا: