آبل تضيف iPhone X إلى قائمة أجهزتها المتقادمة

وكالات /سما/

أدرجت شركة آبل الأمريكية هاتفها iPhone X في قائمة المنتجات المتقادمة رسميًا، بعد قرابة 9 سنوات من بدء مبيعاته. كان iPhone X قد أطلق في عام 2017 تزامنًا مع الاحتفالية العاشرة لتأسيس سلسلة أجهزة iPhone، ويعتبر نقطة تحول في تطور الهاتف الذكي نظرًا لمواصفاته الرائدة آنذاك.

مع إدراج الهاتف ضمن قائمة الأجهزة المتقادمة، لن تعود آبل توفر خدمات الصيانة والإصلاح له، كما ستتوقف مراكز الإصلاح المعتمدة عن توفير قطع الغيار اللازمة. تتبع الشركة سياسة موحدة تقضي بإضافة أجهزتها إلى هذه القائمة بعد انقضاء أكثر من 7 سنوات على توقف بيعها. بيد أن أجهزة الحواسيب من فئة Mac تستثنى من هذه القاعدة جزئيًا؛ إذ يمكن لمستخدميها الحصول على خدمة استبدال البطارية لمدة تصل إلى 10 سنوات من آخر عملية بيع، شريطة توفر قطع الغيار المطلوبة.

أضافت آبل أيضًا حاسوب MacBook Pro مقاس 15 بوصة من إنتاج عام 2018 إلى القائمة ذاتها. تزامنت هذه الخطوة مع انقطاع الدعم البرمجي الرسمي: حصل iPhone X على آخر تحديث له مع إصدار iOS 16.7.16، بينما توقف دعم البرنامج الثابت لجهاز MacBook Pro عن الإصدار macOS 15.7.7.

هذا القرار يعكس دورة حياة المنتجات التقنية المعتادة: تطلقها الشركات بأحدث التقنيات، ثم تقدم الدعم والصيانة لسنوات، وأخيرًا تصنفها كمتقادمة حين يمر وقت طويل دون بيعها. المستخدمون الذين يملكون iPhone X أو MacBook Pro من هذا الإصدار يمكنهم الاستمرار في استخدام أجهزتهم بالفعل، لكن توفر قطع الغيار والخدمة الرسمية سيصبح غير متاح.