انكماش سوق الهواتف الذكية بأمريكا.. الأجهزة الاقتصادية تواجه أزمة

وكالات /سما/

واشنطن/سما- أظهر أحدث تقرير من شركة Counterpoint Research تراجعًا ملحوظًا في مبيعات الهواتف الذكية بالسوق الأمريكية خلال الربع الثاني من 2026 (من أبريل إلى يونيو)، حيث انكمش السوق الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي، في ظل استمرار ضغوط تضخمية على متوسط أسعار الأجهزة وتراجع الطلب خاصة في القطاع الاقتصادي.

أرجع التقرير الانكماش إلى عاملين أساسيين: ارتفاع متسارع في تكاليف شرائح الذاكرة والمكونات الإلكترونية، مما فرض على الشركات المصنعة رفع أسعار منتجاتها، بالإضافة إلى تأثر القوة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أثر هذا المزيج على سلوك الشراء في القطاعات الحساسة للسعر بشكل خاص.

سجلت العلامات التجارية الكبرى ـ أبل وسامسونج وموتورولا وجوجل ـ انخفاضًا متحفظًا نسبيًا بلغ 4% في مبيعاتها مجتمعة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. غير أن الشركات الأخرى الصغرى والمتوسطة الحجم العاملة في السوق الأمريكية تكبدت خسائر فادحة، إذ هبطت مبيعاتها بنسبة 45% على أساس سنوي، مما يعكس عدم قدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية صعبة.

الأكثر تضررًا من هذا الانكماش هي فئة الهواتف الاقتصادية جدًا التي تقل أسعارها عن 100 دولار، والتي شهدت انهيارًا حادًا بلغ 64% مقارنة بالربع الثاني من 2025. يعزى ذلك إلى عجز الشركات الصغرى عن امتصاص الارتفاع الحاد في أسعار المكونات دون التضحية بهوامش الربح، مما أجبرها على الانسحاب من هذا الجزء من السوق.

كذلك تعرضت الأجهزة المُصنّعة بموجب نموذج الاستعانة بالتصنيع من الغير (ODM) ـ خاصة تلك التي توفرها شركات الاتصالات ـ لتراجع حاد جراء عدم مقدرتها على المنافسة مع العملاقين سامسونج وموتورولا، اللذين استفادا من الكفاءات الإنتاجية والقدرات التوزيعية الأكبر لتعزيز حصتهما في قطاع الهواتف مسبقة الدفع. وساهمت سلسلة Galaxy A من سامسونج وسلسلة Moto G من موتورولا في دفع مبيعات كلا الشركتين عبر شبكات شركات الاتصالات الأمريكية الرئيسية.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، لا تبشّر التوقعات بتحسن قريب. يتوقع محللو Counterpoint استمرار اتجاه متوسط أسعار الأجهزة نحو الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الجاري، خاصة بعدما رفعت جوجل سعر الدخول لسلسلة Pixel 11 الجديدة بمقدار 100 دولار. وينتظر المحللون أن تحذو أبل الحذو ذاته برفع أسعار سلسلة iPhone 18 Pro، مما سيعمق الضغط على الطلب ويديم الاتجاه التراجعي لشحنات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية في المدى القصير.

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