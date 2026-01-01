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شجاعة في اللحظة الحرجة

خبر : طالبة طب تتصدى لإنقاذ المصابين بعد انفجار مول أرابيلا بالقاهرة

الأحد 16 أغسطس 2026 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبة طب تتصدى لإنقاذ المصابين بعد انفجار مول أرابيلا بالقاهرة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة طالبة في كلية الطب قدمت مساعدة طبية عاجلة للجرحى والمصابين عقب انفجار وقع داخل مول "أرابيلا بلازا" في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يوم الخميس 15 آب/أغسطس 2026، لاقى فعلها استحسانًا واسعًا من النشطاء على شبكات التواصل.

كانت الفتاة داخل المركز التجاري في زيارة اعتيادية، حين حدث الانفجار فجأة لاحقه اندلاع حريق محدود، فتحول المكان إلى حالة من الذعر والفوضى، لكن بدلًا من الفرار مثل بقية الزوار، قررت البقاء والتدخل، فربطت شعرها وبدأت على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمهنية واستحضار ذهني لافتين.

وبحسب الفيديوهات المتداولة والتعليقات على وسائل التواصل، تمكنت الفتاة من وقف النزيف عند ثلاثة أشخاص على الأقل حتى وصول فرق الإسعاف الرسمية، فيما ظهر في لقطات أخرى من الحادث شاب قام بخلع قميصه لتغطية جثمان أحد الضحايا، مما عكس حالة من التضامن الإنساني بين الحاضرين.

ولقيت تصرفات الفتاة والشاب استجابة إيجابية واسعة على الإنترنت، حيث أشادت التعليقات بشجاعتهما وحضورهما الذهني، ووصفتهما بـ"الجدعة" و"الشاب النبيل"، واعتبر الناشطون أن موقفهما يجسد روح التضامن والشجاعة التي يتمتع بها المصريون في الأوقات الحرجة والأزمات الطارئة.

وأسفر الانفجار عن وفاة 20 قتيلًا وإصابات متعددة، إلى جانب تضرر عدد من المحلات التجارية والواجهات الزجاجية بالمول، وتدخلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية على الفور لإخماد النيران وتأمين الموقع. وكشفت وزارة الداخلية المصرية لاحقًا عن سبب الانفجار بعد إجرائها المعاينات والفحوصات اللازمة.

#مصر #القاهرة الجديدة #حوادث

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