حيل فعّالة لإطالة ثبات رائحة العطر طوال اليوم

وكالات /سما/

بقاء رائحة العطر طوال اليوم لا تضمنه مجرد اختيار عطر مفضل، بل تتحكم فيها عوامل متعددة منها تركيز الزيوت العطرية وخصائص البشرة وطريقة التطبيق ودرجة الحرارة المحيطة.

ترطيب البشرة يعتبر الخطوة الأساسية لإطالة ثبات العطر، فالبشرة الجافة تسبب تبخرًا سريعًا للرائحة، بينما البشرة المرطبة تحتفظ بجزيئات العطر لفترة أطول. ينصح الخبراء باستخدام كريم أو لوشن مرطب قبل الرش مباشرة، ويفضل تطبيق المرطب على البشرة الرطبة قليلًا بعد الاستحمام للسماح بامتصاص أفضل.

اختيار مرطب عديم الرائحة يحافظ على صفاء رائحة العطر الأصلية، خاصة إذا كان العطر غنيًا أو مركزًا. بعد امتصاص المرطب جيدًا، يمكن تطبيق العطر دون تأخير.

تركيز الزيوت العطرية في التركيبة يلعب دورًا محوريًا في مدة الثبات. التركيبات العالية التركيز مثل Parfum و Extrait de Parfum و Eau de Parfum تميل للبقاء فترة أطول على البشرة والملابس مقارنة بالمنتجات الأخف.

نقاط النبض الدافئة تساعد على إطلاق رائحة العطر بصورة أوضح. جانبا الرقبة والرسغان وخلف الأذنين من أشهر هذه المناطق. الحرارة تزيد من انتشار الرائحة، لكن لا حاجة لرش كميات كبيرة على جميع النقاط في وقت واحد.

تجنب فرك الرسغين بعد التطبيق من أكثر الأخطاء الشائعة. خبراء العطور ينصحون بترك العطر يجف طبيعيًا بدلًا من فركه، مما يحافظ على تطور النفحات من الأولى إلى القلب ثم القاعدة. يمكن الضغط بخفة فقط إذا لزم توزيع المنتج.

تقنية Fragrance Layering تستثمر في استخدام منتجات من العائلة العطرية نفسها مثل غسول الجسم ولوشن مع نفس الرائحة، ثم إضافة العطر الأساسي. هذا يبني طبقات تساعد الرائحة على الاستمرار، شرط أن تكون الروائح متوافقة وليست متنافسة.

الملابس تحتفظ بجزيئات العطر فترة أطول من البشرة، لكن الرش المباشر قد يترك بقعًا أو يغير لون الأقمشة الحساسة. اختبار العطر أولًا على جزء غير ظاهر وتجنب الملابس الحساسة يقلل المخاطر.

الشعر أيضًا يحمل الرائحة، لكن رش كميات كبيرة مباشرة عليه قد يسبب جفافًا خاصة إذا كان العطر يحتوي كحول. استخدام منتج متخصص لتعطير الشعر أو رش كمية خفيفة على فرشاة الشعر ثم تمريرها على الأطراف خيار أفضل.

النفحات الخفيفة مثل الحمضيات تظهر بسرعة لكن تتلاشى أسرع، بينما النفحات الخشبية والعنبرية والعود وغيرها توفر ثباتًا أطول. اختيار تركيبة متوازنة تحتوي على قاعدة واضحة من الأخشاب أو المسك أو العنبر أو الفانيليا يزيد من الثبات.

إعادة تطبيق العطر بعد عدة ساعات يعزز الرائحة، خاصة مع التركيبات الخفيفة أو عند قضاء وقت طويل في الخارج. حمل عبوة سفر صغيرة أسهل من حمل الزجاجة الكبيرة.

تخزين العطر في مكان بارد ومظلم ومستقر الحرارة بعيدًا عن أشعة الشمس يحافظ على تركيبته وجودته. تجنب الحمامات حيث التعرض المستمر لتغييرات الحرارة والرطوبة، والاحتفاظ به في علبته الأصلية أو درج مغلق خيار آمن.

العطور مسببات حساسية معروفة قد تؤدي إلى تهيج الجلد لدى البشرة الحساسة. ملاحظة احمرار أو حكة أو تورم تستدعي إيقاف الاستخدام واستشارة طبيب جلدية.

الروتين الفعّال يجمع بين الاستحمام وترطيب البشرة قبل التطبيق، واختيار نقاط النبض المناسبة، وترك العطر يجف دون فرك، والاستثمار في تركيبة عالية التركيز، وتعزيز الرائحة بمنتجات متناسقة، وإعادة التطبيق عند الحاجة، وتخزين آمن للزجاجة.

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