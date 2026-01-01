راغب علامة يعود إلى سوريا بعد غياب 15 عاما ويلتقي وزير السياحة

وكالات /سما/

دمشق/سما- عاد الفنان اللبناني راغب علامة إلى سوريا بعد غياب دام 15 سنة، وشارك في حدث خاص بدمشق قبل أيام، حيث وجه رسالة ودية للشعب السوري معبرا عن شوقه وحنينه للبلد.

وقال علامة في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "شكراً حبيبتي سوريا، كأن الشعب السوري كان مخبياً لي 15 سنة حب بعد غياب، وعبّر عنه كله بزيارة واحدة". وأضاف أنه شاهد الاشتياق أينما ذهب، في الشوارع والمقاهي والمطاعم، وأدرك أن السوريين كانوا ينتظرون هذا اللقاء مثلما كان ينتظره هو، مشيراً إلى أنه "أمام هذا الجمهور المحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق".

والتقى علامة خلال زيارته بوزير السياحة السوري مازن الصالحاني، وناقشا خلال اللقاء أهمية تنشيط الحركة السياحية والدور الذي تلعبه الفعاليات الفنية والثقافية في تعزيز سوريا كوجهة سياحية واستعادة تألقها على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وأعلن الفنان اللبناني عن عزمه أن يكون من أوائل الفنانين الذين سيحيون حفلات فنية في سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن سوريا "تستحق الفرح والحياة، وشعبها الحبيب يستحق أن نلتقي به من جديد على أرضه وبين أهله".