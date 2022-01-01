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تصميم مصري عالمي

خبر : أسبوع القاهرة للتصميم يشارك في موسكو لتعزيز المشهد المصري دوليا

الأحد 16 أغسطس 2026 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع القاهرة للتصميم يشارك في موسكو لتعزيز المشهد المصري دوليا



وكالات /سما/

موسكو/سما- يسهم أسبوع القاهرة للتصميم بدور فاعل في دورة موسكو الثامنة للتصميم الداخلي، التي تقام من 13 إلى 16 آب/أغسطس 2026 في قاعة مانيج المركزية للمعارض. وجاءت مشاركة الحدث المصري السنوي في إطار شراكة موسوّمة بـ "موسكو-القاهرة" تجمع بين المنصتين الثقافيتين.

أفاد هشام مهدي، مؤسس أسبوع القاهرة للتصميم، أن هذا التعاون يتيح فرصة حقيقية لإبراز التصميم المصري خارج حدود البلاد، وليس اقتصار الجهود على تجميع المتخصصين محليا فحسب. وشدد على أن الهدف يشمل تعريف المصممين المصريين بأحدث التطورات والتجارب في قطاع التصميم العالمي، بما يثري قاعدة معارفهم ويوسع آفاق تبادل الخبرات معهم.

أضاف مهدي أن الشراكة مع نظيرتها الروسية تفتح أفقا جديدا لفهم عمق قطاع التصميم الروسي وبناء شراكات مهنية طويلة الأجل. وينعكس هذا التعاون على الجمهور الروسي، الذي سيتعرف على أحدث الاتجاهات والمستجدات في المشهد التصميمي المصري.

ينشط أسبوع القاهرة للتصميم منذ سنة 2022، ويضم في نسخه السنوية مصممين ومهندسين معماريين وعلامات تجارية ومؤسسات ثقافية مصرية وإقليمية. يوفر الحدث منصة متخصصة لدعم الوسط الإبداعي المحلي وتعزيز الحوار والتعاون بين المهنيين في القطاع.

يمثل مهدي والمهندس المعماري ومصمم الديكور الداخلي حسن فكري أسبوع القاهرة في جلسة نقاشية بعنوان "أسبوع القاهرة للتصميم ضيفا على أسبوع موسكو للتصميم الداخلي"، المقررة ليوم 14 آب/أغسطس. وستركز الجلسة على دور الأسابيع التصميمية في تطوير القطاع وسبل دعم المصممين المحليين وآليات تبادل المشاركين والمعارف بين المنصات المهنية.

يشهد أسبوع موسكو الحالي إقامة جناح وطني لدول شمال إفريقيا، إلى جانب معرض "قافلة" المتخصص في التبادل الثقافي الذي أسهم عبر القرون في تشكيل التقاليد الفنية للمنطقة. ترى إدارة الحدث الروسي أن الشراكة مع ممثلي قطاع التصميم المصري تدعم البعد الدولي للنسخة الحالية.

أقام أسبوع موسكو للتصميم الداخلي معرضه الأول خارج روسيا عام 2025 ضمن معرض الصين الدولي السادس والخمسين للأثاث في شنغهاي، تحت عنوان "التصميم الروسي: من التقاليد إلى المستقبل"، وضم أعمال 27 علامة تجارية روسية. ويعكس التوسع الجغرافي لأسبوع موسكو الطموح الروسي لتأسيس حضور دولي متنام في صناعة التصميم.

#القاهرة #موسكو

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