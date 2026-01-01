مهرجان "ليندوك" السينمائي يعرض 40 فيلماً من 13 دولة ببطرسبورغ

وكالات /سما/

بطرسبورغ/سما- ينطلق مهرجان "ليندوك" السينمائي الدولي في نسخته السابعة بمدينة بطرسبورغ الروسية يوم 20 أغسطس/آب الجاري، حاملاً برنامجاً ضخماً يضم أربعين فيلماً قادماً من ثلاث عشرة دولة، مع عروض وفعاليات مفتوحة للجمهور دون تكاليف.

يمتد المهرجان على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويشمل عروضاً سينمائية متنوعة، وجلسة متخصصة لعرض مشاريع الإنتاج المشترك بين الدول، كما يتضمن اجتماعاً في المجلس التشريعي المحلي لبطرسبورغ، إضافة إلى أول مختبر دولي مُكرس لكتابة السيناريو، ويأتي كل ذلك في سياق تعزيز التعاون السينمائي عبر منطقة أوراسيا.

البرنامج السينمائي يقدم مزيجاً متنوعاً من الأفلام الروائية والوثائقية والأعمال التاريخية والملحمية، إلى جانب أفلام أولى وأعمال طلابية من معاهد سينمائية روسية وأجنبية. يشارك فيه صانعو أفلام من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة وبلدان مجموعة "بريكس" وعدد من الدول الصديقة الأخرى.

أكد منظمو المهرجان أن عديداً من الأفلام المشاركة من إنتاج مشترك بين دول متعددة، وهو ما يعكس الهدف الأساسي لبرنامج عرض المشاريع في "ليندوك"، الذي يسعى إلى تطوير التعاون الإنتاجي بين صانعي الأفلام عبر مختلف مناطق أوراسيا.

يفتتح المهرجان فيلم "ديدموبيل" من إخراج فلاديمير كوت، وهو عمل كوميدي يحكي قصة سائق تاكسي عاطل عن العمل برغم خبرته الطويلة التي تمتد ثلاثين عاماً، يوافق على انتحال شخصية سائق سيارة أجرة ذكية ذاتية القيادة بهدف جمع الأموال لإجراء عملية جراحية ضرورية لكلبه. يسابق بطل الفيلم الزمن لإنقاذ حياة حيوانه الأليف، فيما تحاول السيارة الذكية الحفاظ على تقييم مرتفع من العملاء دون أن يكتشفوا عدم وجود سائق بشري حقيقي. يعرض المهرجان الفيلم قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد طرحه التجاري المقرر في 26 نوفمبر.

قالت مارينا أوزيرينتشوك، المديرة البرامجية للمهرجان، إن المنظمين لم يبنوا اختيار الأفلام هذا العام على أساس الموقع الجغرافي أو سمعة الأسماء، بل على المعايير الفنية. أوضحت أنهم بحثوا عن أفلام "تنبض بالحياة رغم الظروف"، أفلاماً تجمع بين الحكايات الرمزية التأملية ودراما الحرب والواقعية السحرية للحكايات الشرقية وقصص الوحدة الإنسانية، مشيرة إلى أن المهرجان اجتمع فيه بين المواهب الصاعدة والمخرجين الراسخين لضمان حيويته وقدرته على مفاجأة الجمهور.

يقدم برنامج "أيام أفلام رابطة الدول المستقلة"، الذي ينظم للمرة الثالثة بالتعاون مع جهة "روسكينو"، مجموعة من الأعمال التاريخية والأفلام من أنواع متعددة أنتجتها الاستوديوهات السينمائية في الدول الشريكة. من بين هذه الأفلام "تيمورلنك" من كازاخستان، الذي يستعيد قصة القائد العسكري في ظل انهيار الإمبراطورية المغولية وأفول طريق الحرير العظيم، إلى جانب فيلمي الإثارة الغامضة "كاساندرا" و"داستور: اللعنة" من كازاخستان وقيرغيزستان، وهما يتعمقان في المعتقدات الشعبية والطقوس القديمة.

في مسابقة الأفلام الروائية يشارك فيلم "أغاني الجن" للمخرج رومان ميخائيلوف، وهو إنتاج مشترك روسي-هندي. وفي برنامج "الذاكرة والتاريخ" مجموعة من الأفلام التي تستعيد شخصيات وأحداثاً تاريخية، من أبرزها عمل عن الشاعرة أولغا بيرغولتس التي ارتبط اسمها بمدينة لينينغراد المحاصرة، وفيلم عن طيارين حملوا لقب أبطال بيلاروسيا، وآخر يسرد تاريخ حديقة حيوان لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى.

برنامج "قصص وثائقية عن الحداثة" يخصص نفسه للأفلام التي تتناول الإنسان والطبيعة في العصر الراهن، فيما يركز برنامج "السينما الشابة" على الأعمال الطلابية والأكاديمية من معاهد سينمائية روسية وأجنبية. تشمل المشاركات أفلاماً من معهد غيراسيموف للسينما والتلفزيون، ومعهد بطرسبورغ الحكومي للسينما والتلفزيون، ومدرسة "سيانس" السينمائية، واستوديو "ليندوك" السينمائي المفتوح، واستوديو "ينيسي فيلم"، إضافة إلى أعمال من جامعات متخصصة في الدول المشاركة منها جامعة "توران" والمدرسة الوطنية الكازاخستانية للفنون في كازاخستان، والمعهد الحكومي للثقافة والفنون في أوزبكستان، والجامعة الوطنية القيرغيزية للثقافة والفنون.

تتجاوز فعاليات المهرجان عروض الأفلام، إذ يشهد جلسة لعرض مشاريع روائية ووثائقية تستهدف الإنتاج المشترك الدولي، والمشاريع الفائزة ستنال دعماً إنتاجياً وفرصة لإبرام اتفاقيات للإنتاج المشترك. يتضمن البرنامج أيضاً أول مختبر دولي لكتابة السيناريو واجتماعاً في الجمعية التشريعية لبطرسبورغ، كجزء من جهود المهرجان لتعزيز التعاون السينمائي بين صانعي الأفلام من روسيا ودول أوراسيا.

تقام جميع العروض والفعاليات مجاناً، لكن يتطلب الحضور تسجيلاً مسبقاً، وتتوفر تفاصيل البرنامج الكامل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان. ينظم المهرجان استوديو "ليندوك" للأفلام المفتوحة بالتعاون مع منظمة "كينوكولتورا" غير الربحية، وبدعم من وزارة الثقافة الروسية.

لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية تضم سيرغي تيتينكوف مدير إدارة عرض الأفلام في القناة الأولى، والمخرجين فلاديمير كوت وكيم دروجينين وإرنست عبدجباروف من قيرغيزستان، والكاتبة والسيناريست أولغا بوغودينا-كوزمينا. أما مسابقة الأفلام الوثائقية فيشارك في تحكيمها صفار خاكدودوف رئيس اتحاد صانعي الأفلام في طاجيكستان، والمخرجان إيليا غيلتياكوف وآنا غانشينا، والمنتج يونير أمينيف.