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رئيس كولومبيا السابق : الطاقم الإسرائيلي لم يشارك بأعمال الإنقاذ وترك العالقين تحت الأنقاض

الأحد 16 أغسطس 2026 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس كولومبيا السابق : الطاقم الإسرائيلي لم يشارك بأعمال الإنقاذ وترك العالقين تحت الأنقاض



وكالات /سما/

قال الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو، إن طاقم إنقاذ إسرائيليا وصل إلى البلاد بعد 4 أيام من الزلزال الذي وقع في 10 أغسطس/ آب الجاري، لكنه لم يشارك في أعمال البحث تحت الأنقاض.
جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة “إكس” الأمريكية، مساء السبت، انتقد فيها أداء طاقم الإنقاذ الإسرائيلي في مدينة كالي، إحدى أكثر المدن تضررا من الزلزال.
وأضاف: “غادر الطاقم الإسرائيلي المنطقة دون أن ينتشل أحدا من تحت الأنقاض. وبما أن أصواتا كانت لا تزال تُسمع من تحت الأنقاض، طلبت السلطات من الفريق مواصلة البقاء في منطقة الكارثة”.
وأردف: “وصل جنود إسرائيليون إلى مبنى فانيسا في كالي، حيث توجد زميلتنا كاتالينا أورتيز، لكنهم لم يحفروا حتى في الأنقاض”.
وكان الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييّا قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشكره على إرسال فريق البحث والإنقاذ بعد 4 أيام من الزلزال.

ووصل 82 فردا من فرق الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى مدينة كالي الكولومبية يوم 14 أغسطس/ آب الجاري.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، بلغ عدد الوفيات 294، جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس وبلغت قوته 7.4 درجات.

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