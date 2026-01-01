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تحركات عاجلة لإنقاذ اتفاق غزة.. لقاء مرتقب لكوشنر مع ممثلي حماس ووفد الحركة يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

الأحد 16 أغسطس 2026 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات عاجلة لإنقاذ اتفاق غزة.. لقاء مرتقب لكوشنر مع ممثلي حماس ووفد الحركة يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة



القاهرة /سما/

كشفت مصادر نقلتها قناة الحدث السعودية عن ترتيبات لعقد لقاء مرتقب بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وممثلين عن حركة حماس، بحضور وسطاء من مصر وتركيا وقطر، في خطوة تهدف إلى منع انهيار اتفاق غزة ودفع الجهود السياسية نحو التهدئة.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وفداً من حركة حماس برئاسة خليل الحية، حيث تناولت المباحثات سبل استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، إلى جانب مناقشة آليات المضي قدماً في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالملف الفلسطيني.

وبحسب المصادر، تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في وقت تشهد فيه الجهود الإقليمية والدولية زخماً متزايداً للحفاظ على مسار التفاهمات ومنع تدهور الأوضاع، وسط مساعٍ من الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وضمان استمرار تنفيذ الاتفاقات القائمة.

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