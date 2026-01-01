التفاح المجفف يعزز المناعة عبر مضادات الأكسدة والمعادن الأساسية

وكالات /سما/

أكد الدكتور فيتالي نابولوف، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء العام وعلم البيئة الحيوية بجامعة التعليم الروسية، أن التفاح المجفف يقوي المناعة بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة المتنوعة التي تساهم في تحسين الاستجابة المناعية للجسم.

ووفقًا للخبير الروسي، يتميز التفاح المجفف بسعرات حرارية أعلى من نظيره الطازج، غير أنه أقل بكثير من الفاكهة المحفوظة في المربى، وذلك لخلوه من السكريات المضافة. يحتفظ بكمية كبيرة من فيتامين سي والبكتين، الذي يحفز حركة الأمعاء ويساعد على منع الإمساك، ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى معادن حيوية مثل اليود والزنك والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم، التي تسهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي ووظائف القلب.

غير أن نابولوف حذّر من تناول التفاح المجفف للفئات المعرضة للخطر، حيث لا ينصح به لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. وحدد الكمية اليومية الآمنة للشخص السليم بين 30 و50 غرامًا فقط.

أوصى الخبير بنقع التفاح المجفف المشتراة من المتاجر بماء مغلي وتصفيتها بعد بضع دقائق، لأنها عادة ما تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت الذي يُستخدم للحفاظ على لونها. أما التفاح المجفف في البيت فيمكن تناوله جافًا أو نقعه إذا كان خاليًا من الغبار والمواد الحافظة الأخرى.

بخصوص التخزين، أفاد نابولوف بأن التفاح المجفف يجب تخزينه لمدة لا تزيد عن سنة في بيئة برطوبة نسبية تقارب 60 بالمئة، مع تجنب التغيرات المفاجئة في الرطوبة ودرجة الحرارة. ينصح باستخدام عبوات تسمح بمرور الهواء مثل الأكياس الكتانية أو الصناديق الكرتونية والورقية.

حذّرت الدكتورة زهرة بافلوفا مرضى السكري من اعتبار العسل والفواكه المجففة بديلًا آمنًا للحلويات، لأنها قد تسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم وتزيد من الضغط على الجسم.

من جهتها، أشارت خبيرة التغذية يلينا سولوماتينا إلى أن الفواكه المجففة بأنواعها، لا سيما المشمش والزبيب والبرقوق الأسود، تحتوي على مواد مهمة بشكل خاص لصحة كبار السن.

وطالبت المتخصصة في التغذية سفيتلانا بانتشينكو بضرورة توخي الحيطة والحذر عند اختيار وتناول الفواكه المجففة، مؤكدة على أهمية الاختيار الصحيح والاستهلاك المدروس.

كشفت دراسة حديثة نُشرت مؤخرًا أن البرقوق المجفف يسهم بفعالية في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة. يضاف إلى ذلك أنه يحتوي على فوائد كبيرة للعضلات، حيث يساعد في تقويتها وتجنب ترهلها.