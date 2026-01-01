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خبر : البورصة المصرية تحقق قمة تاريخية جديدة والمؤشر الرئيسي يتجاوز 55,600 نقطة

الأحد 16 أغسطس 2026 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
البورصة المصرية تحقق قمة تاريخية جديدة والمؤشر الرئيسي يتجاوز 55,600 نقطة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- حققت البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات يوم الأحد 17 آب/أغسطس 2026، بارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 55,691 نقطة، في إشارة إلى استمرار الزخم الشرائي في السوق.

جاء الصعود وسط نشاط قوي في التداولات، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 1.5 مليار جنيه خلال أول 30 دقيقة من الجلسة فقط، وتجاوز المؤشر الرئيسي قمته السابقة لتسجيل هذا المستوى الجديد.

امتدت المكاسب إلى معظم مؤشرات السوق الأخرى، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.44% ليصل إلى 21,703 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 28,083 نقطة.

وسجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا قويًا بنسبة 1.60% إلى 6,675 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.79% إلى 6,912 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% إلى 68,769 نقطة.

وتزامن الصعود القوي مع قيام إدارة البورصة بإيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها نسبة التحرك المسموح بها البالغة 5% صعودًا أو هبوطًا. شملت الأسهم الموقوفة: جولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للغزل والنسيج، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمهندس للتأمين.

تأتي هذه القمة امتدادًا لموجة صعود قوية شهدتها السوق خلال الأسبوع السابق، عندما سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب جماعية وسط نشاط ملحوظ في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة واتساع نطاق التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيسي الأسبوع السابق عند مستوى 55,251.59 نقطة برفع 1.05%، فيما قفز مؤشر "EGX70 EWI" بنسبة 7.99% إلى 21,588.92 نقطة، وارتفع "EGX100 EWI" بنسبة 6.86% إلى 27,897.72 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، جرى تداول نحو 17.099 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 554.1 مليار جنيه من خلال نحو 1.734 مليون عملية، ما يعكس القوة في النشاط السوقي.

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