أغنيتان جديدتان للفنان الراحل هاني شاكر تُطرح بعد وفاته

وكالات /سما/

باريس/سما- ستشهد الفترة القادمة طرح عمل غنائي جديد للفنان المصري الراحل هاني شاكر، أكمل تسجيل هذا العمل كاملًا قبل تعرضه لأزمة صحية حادة أفضت إلى وفاته في مايو من هذا العام.

كانت الأغنية الأولى مقررة للطرح في فبراير الماضي، لكن الأزمة الصحية التي ألمت بالفنان الراحل أجلت إطلاقها، ثم حالت دون نشرها حتى رحيله. وتحمل هذه الأغنية اللهجة السعودية، وقام بكلماتها مازن ضاهر، بينما وضع الألحان أحمد بركات، وتولى التوزيع زاهر ديب. كان مقررًا إطلاق هذا العمل في يناير الماضي، لكنه تأخر بسبب تطور الحالة الصحية للفنان.

بموازاة ذلك، اكتمل تسجيل أغنية درامية ثانية قبل أزمته الصحية، جاء التعاون فيها مع المطرب والملحن أحمد زعيم، وأسهمت في كلماتها الفنانة هالة الزيات، بينما أشرف على تنسيقها الموسيقى عمرو عبد الفتاح.

امتد التعاون الفني بين الفنان الراحل والمنتج على مدار عامين تقريبًا، أشرف خلالهما على إدارة وإنتاج مساره الموسيقي. ضم هذا التعاون عدة إصدارات فردية وتتويج بألبوم غنائي متكامل، وتسعى الجهات المعنية حاليًا إلى التنسيق مع ورثة الفنان لاختيار التوقيت الأنسب لكل الأطراف قبل إطلاق هذه الأعمال الجديدة.

توفي هاني شاكر في الثالث من مايو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، عن سن يناهز ثلاثة وسبعين عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. كان قد نُقل إلى أحد المستشفيات الكبرى في باريس لاستكمال العلاج بعد فترة على سرير المرض في مصر، لكن حالته الصحية شهدت تقلبات متكررة في فرنسا قبل أن تتدهور بشكل حاد.