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تطبيق رقمي ألماني

خبر : تطبيق برليني يحذر من مفتشي التذاكر في وسائل النقل العام

الأحد 16 أغسطس 2026 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق برليني يحذر من مفتشي التذاكر في وسائل النقل العام



وكالات /سما/

برلين/سما- طور طالب برليني يدعى يوهان تريلوف، يبلغ من العمر 21 سنة ويدرس علوم الحاسوب في جامعة برلين التقنية، تطبيقا يُسمى "فراي فارن" (بمعنى السفر المجاني)، يتيح للركاب في وسائل النقل العام بالعاصمة الألمانية الإبلاغ عن وجود مفتشي التذاكر في خطوط محددة وأوقات معينة، مما يمكّن من يسافرون بدون تذكرة من تفاديهم. وبحسب مطور التطبيق، يستخدمه بانتظام حوالي 40 ألف شخص.

انطلقت فكرة تريلوف من ملاحظة حادة للتفاوتات الاجتماعية. فقد أثرت فيه عام 2023 قراءة كتاب حول القضايا الاجتماعية أمام القضاء، خاصة الإحصاءات التي تفيد بأن ما يصل إلى 9000 شخص يسجنون سنويا في ألمانيا بسبب السفر بدون تذكرة صالحة. أشار تريلوف في حواره مع صحيفة "تاتس" إلى أن "غالبية هؤلاء أشخاص يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، وقد شهدت حياتهم الكثير من التعثرات".

بدأ تريلوف عمله بملاحظة بسيطة: طلاب جامعيون بدون تذاكر فصل دراسي كانوا يتبادلون معلومات حول حملات التفتيش والمراقبة عبر مجموعات كبيرة على منصات التراسل مثل واتساب وتلغرام. جمع تريلوف هذه البلاغات وحللها وعرضها على خريطة تفاعلية، وبعد انضمام صديقين له، تطورت الفكرة إلى تطبيق ويب متخصص.

يرى فريق التطبيق أنه يعمل ضمن إطار قانوني آمن. أفاد أعضاء الفريق بأن محامين قانونيين أكدوا لهم أن احتمالات حظر المشروع من الناحية القانونية محدودة للغاية، بما أن التطبيق يوفر معلومات عن أماكن تواجد مفتشين لا أكثر.

رفض تريلوف الانتقادات التي تحذر من أن شركات النقل العام قد تتضرر من التطبيق لأنها تعتمد على إيرادات التذاكر. استند في رده إلى أن "الجزء الأكبر من تمويل وسائل النقل العام يأتي من الأموال العامة والدعم الحكومي، وليس من مبيعات التذاكر وحدها".

يشكل السفر بدون تذكرة في ألمانيا مخالفة جنائية. يُسجن بعض الأشخاص بعد ضبطهم مرارا وهم يسافرون بلا تذكرة، أو لعجزهم عن دفع الغرامة المالية التي تبلغ عادة 60 يورو. وتُسجل هذه الغرامة على من يُكتشف أنه يستخدم الحافلات أو القطارات بدون تذكرة صالحة.

قدّرت شركة النقل العام في برلين (BVG) الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن السفر بدون تذكرة بما بين 20 و25 مليون يورو. لكن الشركة لم تسجل حتى الآن أي انخفاض ملموس في عدد الأشخاص المضبوطين بدون تذاكر رغم التحذيرات التي يوفرها التطبيق.

#ألمانيا #تكنولوجيا رقمية #وسائل نقل عام

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