أسلوب زين قطامي في المكياج.. من البشرة المضيئة إلى عيون القطة

وكالات /سما/

تستطيع الفنانة زين قطامي الموازنة بين البساطة والتفاصيل الدقيقة في اختياراتها الجمالية، حيث يبدو مكياجها ناعمًا في غالب الحالات، دون أن يغيب عنه ما يبرز ملامحها وخصوصًا عينيها البنية الجذابة.

تشتهر قطامي بتفضيلها البشرة المضيئة والمشرقة، وهي من أبرز الصيحات في صيف 2026، مع استخدام ظلال جفون بدرجات وردية وبنية وأحيانًا رسمات عيون القطة الجريئة. وتعكس اختيارات مكياجها قدرة على التنويع مع الحفاظ على هوية جمالية خاصة بها.

تبرع قطامي في اختيار ألوان المكياج التي تضفي إشراقة طبيعية على بشرتها وتتناسب مع ملامحها، حيث يظهر أحمر الشفاه بدرجات وردية وخوخية، إلى جانب اللمسات البرونزية، ضمن اختياراتها المتكررة في إطلالاتها المختلفة.

في إحدى إطلالاتها، اعتمدت قطامي على بشرة لامعة ومضيئة، مع ظلال جفون وردية فاقعة لتضيف حيوية ناعمة إلى العيون، موزعة بكحل بدرجة متقاربة أضفت انسجامًا على الإطلالة. أكملت المظهر بأحمر شفاه خوخي أنيق، مما أعطاها قدرة على موازنة قوة اللون الوردي في مكياج العيون والحفاظ على نعومة المظهر العام.

تعرف قطامي جيدًا كيفية استخدام الكحل الأسود داخل الجفون لإبراز عينيها وإضافة عمق وجاذبية، بينما يأتي البلاشر الكريمي اللامع لتعزيز نضارة البشرة ومنح الخدود إشراقة صيفية. وتكشف هذه الاختيارات عن قدرتها على تطبيق صيحات مكياج عصرية بطريقة تناسب جمالها الطبيعي.

في مناسبات أخرى، تختار قطامي ظلال جفون بيج وردية تضيف دفئًا إلى مكياج العيون وتمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا. وتطبق الظلال بطريقة مسحوبة نحو الأطراف، وهي حيلة تساعد على إبراز شكل العين ومنحها مظهرًا أوسع، مع الكحل الأسود داخل الجفون الذي يضيف تحديدًا واضحًا يزيد من قوة النظرة.

تميل قطامي أيضًا إلى المكياج البني الكلاسيكي الأنيق، حيث يبرز اللون البني دفء عينيها البنيتين مع الحفاظ على نعومة الإطلالة. تختار ظلال جفون بنية برسمة مسحوبة مع تطبيق خفيف ومتدرج يمنح العينين عمقًا بلا الوصول إلى مكياج سموكي ثقيل. وتضيف رموش كثيفة وكحل أسود يحدد النظرة ويبرز شكل العين بوضوح.

على البشرة في هذه الإطلالات، تعتمد على بلاشر برونزي مع لمسة من الهايلايتر اللامع في الأماكن التي تلتقط الضوء، ما يمنح وجهها أبعادًا إشراقًا وجعل البشرة تبدو نضرة. وتزين اللوك بأحمر شفاه وردي ليكسر درجات البني والبرونزي ويضيف لمسة أنثوية ناعمة.

من بين إطلالاتها الجريئة، برزت حالات اعتمدت فيها على رسمة عيون القطة بالأيلاينر العريض، وهي رسمة منحت عينيها اللوزيتين امتدادًا وجاذبية أكبر. وتكشف هذه الخيارات عن جانب مختلف من أسلوبها الجمالي، حيث تفضل أحيانًا إبراز العينين بتفاصيل أكثر درامية مع الحفاظ على بقية المكياج في إطار أنثوي راقٍ.

في هذه الحالات، اختارت عيونًا سموكي بظلال جفون تجمع بين درجات بنية ووردية، مع سحب الظلال بطريقة واضحة نحو الأطراف. أضاف الكحل الأسود داخل الجفون كثافة إلى النظرة، لتبدو العيون محور الإطلالة بينما جاءت البشرة أكثر نعومة ببلاشر وردي كريمي وأحمر شفاه وردي فاتح.

تثبت قطامي أنها تعرف كيف تختار أحمر شفاه فاقعًا بجرأة عند الحاجة، حيث يبرز اللون القوي جمال ملامحها ويمنح المكياج حضورًا لافتًا. في هذه الحالات، تختار عيونًا سموكي ناعمة نسبيًا مع ظلال متدرجة وكثافة مدروسة، وبلاشرًا برونزيًا يضيف دفئًا وفخامة ويحقق توازنًا جميلًا بين قوة أحمر الشفاه والمكياج الداكن للعيون.

يجمع اختيار قطامي الجمالي بين البشرة اللامعة والمكياج البرونزي والظلال الوردية والبنية وعيون القطة والشفاه اللامعة أو الفاقعة، لكن القاسم المشترك بينها جميعًا هو الأناقة والاهتمام بالتفاصيل. وتعرف كيف تبرز جمال عينيها وملامحها الناعمة من خلال مكياج يبدو بسيطًا أحيانًا، لكنه يعتمد على تنسيق دقيق للألوان والملمس واللمعان.

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