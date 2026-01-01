خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

وكالات /سما/

نشرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” خريطة للشرق الأوسط تظهر قطاع غزة والضفة الغربية ضمن الأراضي الإسرائيلية، دون الفصل بينهما وبين إسرائيل بخط للحدود.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة “إكس” بأن الخريطة أُرفقت بمنشور حول جولة قائد القيادة في المنطقة.

وأظهرت الصورة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن المنطقة المرسومة على أنها أراضٍ إسرائيلية، دون وجود خط حدود يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل.

وتعترف حاليًا 157 دولة بفلسطين، من بينها روسيا، فيما تُعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف بفلسطين.