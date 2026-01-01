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لقاح وقائي جديد

خبر : لقاح تجريبي يستهدف حماية مرضى متلازمة لينش من السرطان

الأحد 16 أغسطس 2026 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاح تجريبي يستهدف حماية مرضى متلازمة لينش من السرطان



وكالات /سما/

يسعى الباحثون حاليًا إلى تطوير لقاح وقائي قد يساهم في حماية المصابين بمتلازمة لينش من الإصابة بالسرطان، من خلال تجارب سريرية جارية لاختبار فاعليته وأمانه.

وتُشير التقديرات إلى أن حوالي مليون أمريكي يعانون من متلازمة لينش، وهي حالة وراثية نادرة تعمل على زيادة احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل ملحوظ، إلى جانب تعريضهم لأخطار متزايدة من أنواع سرطانية أخرى. ويُعتبر الأشخاص الحاملون لهذه الطفرة الوراثية في وضع حرج من حيث احتمالات الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.

ويأمل فريق البحث أن يؤدي اللقاح المُختبَر إلى توفير طريقة فعّالة للوقاية من السرطان لدى هذه الفئة المعرضة للخطر بشكل كبير، وذلك من خلال تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومكافحتها قبل تطورها إلى مرض كامل النمو.

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#صحة #السرطان #لقاحات

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