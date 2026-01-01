غوغل تطلق نموذج جيميناي 3.7 فلاش برسوم تنافسية

وكالات /سما/

أطلقت شركة غوغل نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم "جيميناي 3.7 فلاش"، وركزت على تحسين قدراته في مجالات البرمجة وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي والعمل على تنفيذ المهام المعقدة التي تتطلب خطوات متعددة، مع تقديم أسعار تنافسية تبلغ نصف سعر الإصدار السابق.

يأتي الإصدار الجديد بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق "جيميناي 3.6 فلاش"، في سياق تنافس حاد بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي للسيطرة على سوق النماذج المتقدمة التي تتجاوز دور الإجابة على الأسئلة إلى التخطيط واستخدام الأدوات المختلفة وتنفيذ سلاسل من المهام بأقل تدخل من الإنسان. وتنافس غوغل في هذا المجال شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

وصفت غوغل النموذج الجديد بأنه الأقوى في سلسلة "فلاش" حتى الآن عندما يتعلق الأمر بالبرمجة والوكلاء الذكيين، مشيرة إلى تحسينات جوهرية في اكتشاف الأخطاء البرمجية وحل المشكلات ومعالجة القضايا المفتوحة وإنتاج أكواد جاهزة للاستخدام في بيئات العمل الفعلية. سجل النموذج 43.6 في المائة في اختبار "FrontierCode 1.1 Main" الخاص بجودة الأكواد، مقابل 34.4 في المائة للإصدار السابق، كما حقق 65.3 في المائة في اختبار "DeepSWE v1.1" للمهام البرمجية طويلة الأمد، بينما كانت نتيجة الإصدار السابق 49 في المائة.

أشارت الشركة إلى أن التحسينات تشمل التعامل مع المشكلات التي تظهر خلال عمليات تطوير البرمجيات، وهو ما قد يقلل حاجة المطور للتدخل اليدوي أو إعادة توجيه النموذج في مراحل العمل المختلفة. وفي مجال تطوير مواقع الويب، قالت غوغل إن النموذج يستطيع إنشاء تطبيقات أكثر اكتمالًا مع تخطيطات عملية باستخدام عدد أقل من الطلبات، حيث سجل 1588 نقطة في اختبار "ويب ديف أرينا" مقابل 1538 نقطة للإصدار السابق. كما يمتلك القدرة على الاستناد إلى لقطات الشاشة والصور وأنظمة التصميم لمحاكاة تصميمات مرجعية، وهي ميزة موجهة للمطورين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في بناء واجهات المستخدم.

في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، أكدت غوغل أن "جيميناي 3.7 فلاش" أصبح أكثر قدرة على فهم نوايا المستخدمين والالتزام بالتعليمات والتعامل مع العقبات، إضافة إلى التخطيط للمهام متعددة الخطوات واستدعاء الأدوات اللازمة لتنفيذها. أظهرت الاختبارات الإضافية تقدمًا ملحوظًا في مهام أخرى، حيث سجل النموذج 34 في المائة في اختبار "GDP.pdf" لمعالجة الوثائق المعقدة مقابل 22 في المائة سابقًا، وارتفعت النتيجة في اختبار "AutomationBench" الخاص بقياس تنفيذ مهام واقعية في بيئات العمل من 17 في المائة إلى 30.4 في المائة.

اعتمدت غوغل نموذج تسعير تمهيدي للنموذج حتى نهاية 2026 بقيمة 0.75 دولار لكل مليون رمز إدخال و 3.75 دولارات لكل مليون رمز إخراج، بما يعادل نصف تكلفة "جيميناي 3.6 فلاش". من المنتظر أن ترتفع الأسعار اعتبارًا من الأول من يناير 2027 إلى 1.50 دولار لكل مليون رمز إدخال و 7.50 دولارات لكل مليون رمز إخراج بعد انتهاء العرض التمهيدي في 31 ديسمبر 2026. يستهدف هذا التسعير المطورين والشركات التي تشغل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث تصبح تكلفة كل مهمة عاملًا حاسمًا عند تشغيل آلاف العمليات يوميًا.

بدأت غوغل دمج النموذج الجديد في "جيمناي سبارك"، وهي خدمة وكيل شخصي متاحة للمشتركين في "غوغل إيه آي برو" و "ألترا" في أكثر من 160 دولة. قالت الشركة إن النموذج يحسن قدرة الخدمة على التعامل مع أدوات "ووركسبيس" وتنفيذ مهام تشمل جمع الملفات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتحديث المستندات. أصبح "جيميناي 3.7 فلاش" متاحًا للمطورين من خلال "غوغل إيه آي ستوديو" و "جيمناي إيه بي آي" و "أندرويد ستوديو"، إلى جانب إتاحته للشركات عبر خيارات المؤسسات.

أشارت وسائل إعلام متخصصة إلى أن النموذج يستهدف الشركات التي تطور أنظمة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات بتدخل بشري أقل. لم تعلن غوغل بعد موعد إطلاق نموذجها الرائد "جيميناي 3.5 برو"، الذي يُنتظر أن يمثل اختبارًا جديدًا لقدرتها على المنافسة في فئة النماذج الأعلى أداءً.

أضافت غوغل أن "جيميناي 3.7 فلاش" يتضمن إجراءات حماية محدثة لمواجهة إساءة الاستخدام، بما يشمل الحماية ضد مخاطر الهجمات السيبرانية والمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

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