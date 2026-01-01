كأس الملك السعودي.. دور الـ 32 ينطلق بثلاث مواجهات الأحد

وكالات /سما/

الرياض/سما- تشهد البطولة الأغلى محليًا انطلاقة جديدة مساء الأحد بثلاث مواجهات من مرحلة الـ32 فريق في كأس الملك السعودي، والتي تستمر حتى الأربعاء بنظام الإقصاء المباشر والتأهل نحو دور الـ16.

يحل الشباب ضيفًا على الوحدة بملعب مكة المكرمة في أولى المواجهات، وذلك بعد خسارة الشباب الثقيلة أمام القادسية في افتتاح موسمه الجديد. يسعى فريق الشباب للعودة ببطاقة التأهل خاصة أن الوحدة لم يبدأ موسمه في دوري الدرجة الأولى بعد. عزز الشباب صفوفه حديثًا بضم لاعب الدفاع ضاري العنزي والمهاجم رودجرز مارتينيز القادم من فريق التعاون.

في سكاكا بالجوف، يستضيف فريق العروبة القادم من دوري الدرجة الأولى نظيره أبها الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين. يراهن العروبة على إقامة المباراة بملعبه للاستحواذ على بطاقة التأهل، فيما يسعى أبها الذي بدأ موسمه بخسارة أمام الحزم لتجنب التعثر والتتويج بعودة من الجوف ببطاقة المتابعة في البطولة.

وفي البكيرية، يستقبل فريق البكيرية ضيفه الحزم على ملعبه. يمتلك الحزم أفضلية فنية وحضور أقوى في دوري المحترفين، فيما يسعى البكيرية القادم من دوري الدرجة الأولى لتجاوز هذه المرحلة بعد أن غادر البطولة من دور الـ32 الموسم الماضي.

تُعتبر كأس الملك السعودي أغلى بطولة محلية، حيث يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال، إضافة إلى التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2 في حال عدم تأهله لبطولة آسيا للنخبة.

تُشارك في البطولة أندية الدوري السعودي للمحترفين وفرق دوري الدرجة الأولى التي احتلت المراكز الـ14 الأولى في الموسم السابق. نظام البطولة يقوم على الإقصاء من دور الـ32.

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