تصريحات نارية لبومبيو.. تسليح المعارضة شرط "النصر الاستراتيجي" على إيران

واشنطن /وكالات /

دعا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو إلى تسليح المعارضة داخل إيران، مؤكدا أن النصر النهائي على طهران قد يتطلب عمليات عسكرية إضافية.

وقال الوزير الأسبق يوم الأحد، إن على واشنطن التوجه نحو تسليح جماعات المعارضة داخل إيران، مشيرا إلى أن تحقيق ما وصفه بـ"النصر الاستراتيجي" على طهران قد يستدعي تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.

وفي حديثه إلى القناة الأمريكية فوكس نيوز، أوضح بومبيو، الذي شغل سابقا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، أنه يأمل أن تكون واشنطن قد شرعت فعلا في تقديم دعم سري للمعارضة الإيرانية، غير أنه أقر بعدم اطلاعه على أي دليل يؤكد ذلك حتى الآن.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل قادرتان على العمل معا لتحديد الجهات المناسبة داخل إيران، وتزويدها بما تحتاجه من أدوات وذخائر وقدرات اتصال.

ورأى أن الجمع بين هذا الدعم والضغوط الاقتصادية القاسية المفروضة على طهران قد يفرض على واشنطن "القيام بالمزيد على الصعيد العسكري"، معتبرا أن هناك "أهدافا إضافية يجب الاستمرار في ضربها".

وتطرق بومبيو إلى ملف مضيق هرمز، محذرا من أن إعادة فتحه أمام الملاحة الدولية أمر ضروري لكنه "غير كاف"، وأن السماح لإيران بالتحكم في الممر أو فرض رسوم عبور عليه قد يشجع قوى أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة.

وختم قائلا: "علينا تحقيق النصر هنا. هذا ممكن تماما. كل ما نحتاجه هو الاستمرار على النهج نفسه."

إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا منخرطتين في حرب استنزاف مديدة لا يستطيع أي طرف فيها حسم النتيجة لصالحه، دون مسار واضح لإنهاء النزاع.

ووفق تقييم الوكالة، يتطور الصراع في دورات متكررة من العمليات القتالية، تعقبها هدن غير مستقرة تليها موجات جديدة من الضربات. ولا تظهر مؤشرات على تسوية نهائية، في ظل احتمال متكرر لإعادة إغلاق مضيق هرمز.