أرشيف أكاديمية الأوسكار يضم فيلم «واسجد واقترب» السعودي

وكالات /سما/

بيفرلي هيلز/سما- أودعت صانعتا الفيلم السعودي الحاصلتان على جوائز دولية، ثريا الشهري ونبيلة أبو الجدايل، المواد الأصلية لفيلم الرسوم المتحركة القصير «واسجد واقترب» في مكتبة أكاديمية الأوسكار مارغريت هيريك بمدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، حيث استقبلتهما ميغان دوهرتي، مديرة قسم الفنون الجرافيكية بالمكتبة، برفقة المستشارتين الإبداعيتين كاريمان وسلوى أبو الجدايل.

بهذه الخطوة، أدرجت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الفيلم السعودي ضمن أرشيفها الدائم، ليصبح جزءًا من المقتنيات المهمة التي تحفظ تاريخ السينما العالمية وإرثها الفني. وضمّت المكتبة إلى مجموعتها الملصق الرسمي للفيلم إلى جانب العناصر الإبداعية الأصلية التي توثّق مراحل إنتاجه، ما يعزز حضور السينما السعودية في المشهد السينمائي العالمي.

يبلغ طول الفيلم سبع دقائق، وهو عمل مشترك أبدعته الأم والابنة معًا، تولتا فيه الإخراج والإنتاج والكتابة. يستند العمل إلى أحداث واقعية تجسّد لحظة روحانية داخل المسجد الحرام خلال فترة إغلاق كوفيد-19، مستلهمًا فكرته من لوحة فنية أصلية رسمتها نبيلة أبو الجدايل عام 2020، حين أتيح لعدد محدود من عمال النظافة أداء الصلاة ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة في تلك الفترة.

حقق الفيلم إنجازات عالمية لافتة قبل دخوله أرشيف الأوسكار. عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2024، وفاز بجائزة الرسوم المتحركة في مهرجان كان السينمائي للعام ذاته. كما حصد جائزة «Animation that matters» تقديرًا لقيمته الإنسانية ورسائله المؤثرة خلال عروض Animation Day في سوق الأفلام بمهرجان كان 2024.

وسُجّل الفيلم كأول عمل رسوم متحركة سعودي قصير يُدرج ضمن القائمة الطويلة المؤهلة لجوائز الأوسكار، ما يعكس تطور صناعة الرسوم المتحركة السعودية وقدرتها على إنتاج أعمال عالية الجودة تحمل تأثيرًا عالميًا. وحصل الفيلم حتى الآن على 31 جائزة دولية.

مكتبة أكاديمية الأوسكار مارغريت هيريك تُعتبر واحدة من أهم المكتبات البحثية المتخصصة في السينما عالميًا، إذ تضم ملايين الوثائق والصور والسيناريوهات والملصقات والمواد الأرشيفية. وتعمل على حفظ تاريخ الفن السينمائي وتوفير مرجعية أساسية للباحثين وصنّاع الأفلام والأجيال القادمة.

انطلقت فكرة «واسجد واقترب» كأول إنتاج لشركة «ثريا برودكشنز» من لوحة فنية رسمتها نبيلة أبو الجدايل خلال جائحة كورونا، لتتحول إلى مشروع أسري متكامل يجمع بين الإخراج والإنتاج والكتابة، بدعم من المستشارتين الإبداعيتين كاريمان وسلوى أبو الجدايل.

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