  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري: قطر ترفض إدخال لجنة للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين

الأحد 16 أغسطس 2026 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: قطر ترفض إدخال لجنة للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين



طهران /وكالات /

قال الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد، إن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين.

وأكد الحرس الثوري أن الخبراء التابعين له ينتظرون دخول قطر منذ عدة أشهر لإجراء تحقيق ميداني بشأن مصير الطيارين.

وشدد بالقول إنه "على قطر السماح بتواجد فريق من خبرائنا بدلاً من إنكار قضية احتجاز الطيارين".

قطر تنفي

ومقابل مزاعم طهران حيال احتجاز الدوحة ثلاثة طيارين إيرانيين عقب إسقاط مقاتلاتهم، نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع، السبت، "الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين"، كما أبدت استغرابها مما وصفتها بـ"التصريحات المضللة" التي تزامنت في الوقت الذي تبذل فيه الدوحة مساعيها لاستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر أن قطر تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم في شهر مارس الماضي (آذار)، وطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن ثلاثة طيارين إيرانيين، في حين ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أن الدوحة تواصلت مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية".

وأكد الأنصاري أن فرق الإنقاذ القطرية بحثت عن رفات الطيارين، مشيراً إلى أن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين عقب العثور عليه، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت الدعوة لفريق للزيارة والاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل (نيسان) الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن، حسب قوله.

الأكثر قراءة اليوم

رسالة نارية من حزب الله: الرد قادم والانسحاب من المفاوضات مطلوب

Ynet: سوريا الشرع تتحول إلى معضلة استراتيجية لإسرائيل وسط نهج براغماتي غير مسبوق

انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

هل تُسقط طهران نتنياهو وترامب معًا؟ حرب إيران تُربك الحسابات وتُهدد الزعيمين

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

3 اصابات احدهم بجراح خطيرة باستهداف دراجة نارية بدير البلح وسط قطاع غزة

جيه بي مورجان ينهي خدماته للمنصة "بوليماركت" لأسباب تنظيمية

الأخبار الرئيسية

خريطة أمريكية تشعل الجدل في المنطقة.. غزة والضفة تظهران ضمن إسرائيل

واشنطن بوست : غضب خليجي عارم من ترامب.. والقواعد الأمريكية تدخل دائرة التساؤلات

مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة

بعد "مجزرة" أنصار ودير الزهراني.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حزب الله"

شهداء وإصابات بين المدنيين جراء تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب قطاع غزة