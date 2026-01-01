أغنية تشعل خلافًا عائليًا بين زوجة حسام حسن وطليقته بالساحل الشمالي

وكالات /سما/

الإسكندرية/سما- اندلعت مشاجرة بين دان آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وطليقته هويدا الغرباوي مساء أمس الجمعة بفندق بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي، تطورت من مشادة كلامية إلى اشتباك جسدي.

وبحسب مصادر، أن الأغنية التي قدمتها دان آدم لزوجها بالتعاون مع المطرب المصري عمر كمال بمناسبة عيد ميلاده أسهمت في تصعيد الخلاف، خاصة أنها تضمنت عبارات تؤكد مكانتها كزوجة المدير الفني لمنتخب مصر، وهو ما اعتبره البعض استفزازًا إضافيًا في سياق التوترات العائلية السابقة.

وادعت دان آدم أنها تعرضت للاعتداء خلال الواقعة، حيث اتهمت ابنة حسام حسن الكبرى بسحب شعرها وإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها. وقالت إنها كانت موجودة في الفندق بعد عودتها من حفل للفنان محمد رمضان قبل أن تفاجأ بوصول أبناء حسام حسن.

تدخل حسام حسن بحسب التقارير لمحاولة إنهاء الخلاف والفصل بين الأطراف، بينما استدعى الحضور قوات النجدة لاحتواء الموقف داخل المكان.

تأتي الواقعة في سياق خلافات عائلية خرج جانب منها إلى العلن خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت هويدا الغرباوي الزوجة الأولى مع أبنائها في وسائل الإعلام، وردت دان آدم على بعض ما أثير بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وأعادت الحادثة اسم حسام حسن إلى الأضواء خارج الملعب، بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لاستحقاقاته المقبلة، فيما تصدرت تفاصيل المشاجرة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

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