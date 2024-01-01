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حكم ألماني

خبر : محكمة ألمانية تحكم بالسجن 12 عاماً على مصري بتهمة قتل زوجته دون عمد

الأحد 16 أغسطس 2026 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة ألمانية تحكم بالسجن 12 عاماً على مصري بتهمة قتل زوجته دون عمد



وكالات /سما/

تراونشتاين/سما- أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة تراونشتاين بولاية بافاريا الألمانية حكماً بسجن رجل مصري الجنسية مدة 12 سنة، بعد إدانته بقتل زوجته المصرية إيمان محمد حسن التي تبلغ من العمر 34 سنة دون عمد، وذلك في حادثة وقعت خلال شجار بينهما في نوفمبر من العام الماضي 2024.

تضمنت حيثيات الحكم أن المتهم، عبد الرحيم. م، البالغ من العمر 45 سنة، تسبب في إصابة زوجته بجروح قاتلة في الرأس باستخدام جسم غير حاد خلال اشتباك عنيف بينهما. وبعد الحادث بفترة، عثرت قوات التحقيق على جثمان المرأة المصرية في منطقة غابات تقع بالقرب من مدينة باد آيبلينغ في بافاريا.

أوضحت المحكمة في قرارها أنها رفضت تصنيف الجريمة كقتل عمد، معتبرة أن الأدلة المتاحة لم تستبعد احتمالية أن تكون الواقعة نتيجة شجار عفوي بين الزوجين، وأنه لم يكن هناك دليل قاطع على أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق. واستندت المحكمة في تقييمها إلى الأدلة والقرائن المتوفرة في الملف، حيث اعتبرت بعضها غير كافٍ لإثبات الاتهام، مثل مجرفة وهاتف محمول كانا بحالة لا تسمح باستخدامهما في الإثبات.

كان الادعاء العام في ألمانيا قد طالب بحكم مشدد يقضي بسجن المتهم مدى الحياة بتهمة القتل العمد، حيث اعتبر الادعاء أن الزوج قام بقتل إيمان بعد شجار نشب بينهما حول مخصصات الأطفال. وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات إضافية تتعلق بممارسة العنف والسيطرة والتهديد بحق الزوجة على مدار سنوات من حياتهما الزوجية المشتركة.

بالمقابل، دفع فريق الدفاع بضرورة تبرئة المتهم، مستنداً إلى وجود فجوات كبيرة في سلسلة الأدلة والقرائن، وأن ما توفر منها لم يكن كافياً لإثبات أن الجريمة ارتكبت عن عمد وسوء نية.

كانت إيمان محمد حسن قد اختفت في نوفمبر 2024، وأسفرت التحقيقات الجنائية عن العثور على جثمانها في منطقة الغابات بالقرب من باد آيبلينغ، مما أطلق سلسلة من الإجراءات القضائية التي استمرت حتى الوصول إلى صدور هذا الحكم.

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