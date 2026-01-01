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الساحل الشمالي.. فيديو

خبر : وزارة الداخلية المصرية تنفي تحرشًا بفتاتين في حفل بمطروح.. ازدحام شديد

الأحد 16 أغسطس 2026 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الداخلية المصرية تنفي تحرشًا بفتاتين في حفل بمطروح.. ازدحام شديد



وكالات /سما/

مطروح/سما- نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، تعرض فتاتين للتحرش خلال حفل بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وأرجعت ما شهدته المقاطع المتداولة إلى التزاحم الشديد بين المشاركين دون أي اعتداءات.

أصدرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه أنها فحصت مقاطع فيديو ومنشورات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت مزاعم بتعرض الفتاتين للتحرش خلال إحدى الحفلات الغنائية في القرى السياحية بدائرة قسم العلمين. وأكدت الوزارة أن الفتاتين، وهما طالبة جامعية وشقيقتها من محافظة الجيزة، تقدمتا ببلاغ إلى قسم شرطة العلمين أعربتا فيه عن تضررهما من تداول الأخبار والمقاطع المنسوبة إليهما.

جاء في البيان أن الفتاتين أكدتا أن «ما جرى تداوله عنهما على خلاف الحقيقة»، وأن الواقعة التي ظهرت في المقاطع المتناولة نتجت حصرًا عن التزاحم الشديد للمشاركين في الحفل. وشددت الداخلية على أن الفتاتين لم تتهما أي شخص بالتحرش، موضحة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

انتشرت المقاطع المصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل في الساعات السابقة، وأثارت جدلًا حول ما وُصف بتعرض فتاتين للتحرش خلال حفل غنائي أقيم في الساحل الشمالي. تضمنت المنشورات مقاطع تظهر حالة من الزحام والتدافع بين الحاضرين، وسط تعليقات تزعم تعرض الفتاتين لمضايقات أو تحرش، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحقق من صحة ما بُثّ في المقاطع.

يشهد الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الجاري إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية التي تستقطب آلاف الحضور، وما يصاحبها في أحيان كثيرة من ازدحام شديد داخل مقار الفعاليات، يدفع الجهات المنظمة والأمنية إلى تفعيل إجراءات لتنظيم الدخول والحركة وفق معايير السلامة والتزاحم المتوقع.

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#مصر #الساحل الشمالي #الأمن

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