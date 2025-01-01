بوتري جفيتشا ملكة جمال الأرض إندونيسيا 2025 تستشهد في عيد ميلادها الـ 26

وكالات /سما/

أعلنت منظمة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى يوم الجمعة وفاة بوتري أندرياني جفيتشا، ملكة جمال الأرض إندونيسيا لعام 2025، في تاريخ إتمامها عامها السادس والعشرين، متحولة احتفالية عيد الميلاد إلى مأتم يغمّ الأوساط الثقافية والإعلامية الإندونيسية. ولم يُفصح عن سبب الوفاة رسميًا حتى الآن، مما أثار تساؤلات واسعة بين متابعيها وشركائها في مسابقات الجمال العالمية.

سبق تتويج جفيتشا بلقب ملكة جمال الأرض 2025 حصولها على لقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى لذات السنة، مما يشير إلى مسيرة مشهورة وموعودة في عالم المسابقات الجمالية الدولية. وقد احتفت بها الأوساط المتخصصة وتابعوها الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي على مدار شهور قلائل من حصولها على اللقب.

نشرت مؤسسة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى بيانًا رسميًا عقب الخبر جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعي مؤسسة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى وفاة بوتري أندرياني جفيتشا، وصيفة ملكة جمال إندونيسيا الكبرى لعام 2025". وأضافت: "لقد كنتِ أكثر من مجرد حاملة لقب. كنتِ جزءاً من عائلتنا الكبيرة، روحاً جميلة لامست رقتها وقوتها وروحها قلوب الكثيرين."

تابعت المسابقة بيانها بالقول: "رغم أن رحلتكِ معنا قد انتهت مبكراً جداً؛ إلا أن ذكرياتكِ ومحبتكِ ونوركِ ستبقى خالدة في قلوبنا"، واختتمت بتقديم التعازي لعائلتها ومحبيها قائلة: "نتقدم بأحر التعازي وأصدق الدعوات للعائلة والأحباء."

لم تكن جفيتشا نشطة بشكل متكرر على منصات التواصل الاجتماعي في الأسابيع السابقة لوفاتها. وكان آخر منشور لها على منصة إنستغرام في 21 يوليو، تضمن صورة شخصية ترتدي ملابس رياضية لكرة القدم سوداء وبنية، وقدمت من خلاله تهاني للفريق الإسباني بعد فوزه بنهائي كأس العالم 2026 على نظيره الأرجنتيني.

عقب إعلان الوفاة يوم الجمعة، تحول هذا المنشور الأخير إلى ساحة عزاء رقمية، حيث تدفقت مئات التعليقات من المتابعين والمعجبين، معربين عن صدمتهم وتقديمهم التعازي لذاكرة الفقيدة وأهلها. كما أطلقت منظمة ملكة جمال الأرض بيانًا آخر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تتقدم منظمة ملكة جمال الأرض بأحر التعازي لرحيل الآنسة بوتري جفيتشا، ملكة جمال الأرض إندونيسيا 2025."

أضافت منظمة ملكة جمال الأرض في بيانها: "لقد لامست رقتها ودفئها وروحها الجميلة قلوب الكثيرين. ورغم أن وقتها بيننا كان قصيراً جداً، إلا أن نورها سيظل حياً في ذاكرة كل من تشرف بمعرفتها"، داعية إلى أن يمنح الله أهلها وأصدقاءها الصبر والسلوان.