جوجل تجعل إزالة العلامة المائية من محتوى الذكاء الاصطناعي اختيارية

وكالات /سما/

أعلنت جوجل عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين حذف العلامات المائية المرئية من المحتوى الذي تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي لديها، بما في ذلك الصور والفيديوهات والموسيقى. أوضح جوش وودوارد، نائب رئيس قسم Gemini في الشركة، أن هذا التغيير يسعى إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين المحترفين دون التنازل عن آليات التحقق من مصدر المحتوى.

أكدت جوجل أن إزالة العلامة المائية المرئية لن تؤثر على طبقات الحماية الأخرى المدمجة في المحتوى، بما فيها العلامة المائية غير المرئية المسماة SynthID والبيانات الوصفية المتوافقة مع معيار C2PA لتوثيق أصل المحتوى. هذا يعني أن المحتوى سيبقى قابلًا للتحقق من كونه مولدًا بالذكاء الاصطناعي رغم عدم ظهور علامة واضحة عليه.

تنقسم العلامات المائية إلى نوعين: الأول مرئي يظهر بوضوح على سطح الصورة أو الفيديو، والثاني غير مرئي مدمج داخل ملف المحتوى بطريقة يصعب اكتشافها بالعين المجردة. اقتصر التحديث الجديد على النوع المرئي فقط، تاركًا نظام SynthID وآليات التحقق الأخرى سارية على كامل المخرجات.

جاءت هذه الخطوة استجابة لملاحظات المستخدمين المحترفين الذين أشاروا إلى أن العلامة المرئية تحد من صلاحية المحتوى للاستخدامات الإبداعية والتجارية. بجعل العلامة اختيارية، تمنح جوجل هؤلاء المستخدمين الحرية في الحصول على محتوى نظيف بصريًا دون التضحية بآليات التحقق من الأصالة.

سيتاح خيار إزالة العلامة المائية عبر عدة قنوات. يتوفر الخيار حاليًا في تطبيق Gemini ومحرر الفيديو Flow من جوجل، مع خطط لإضافته إلى محرك البحث جوجل في المستقبل القريب. ستبدأ الميزة بالوصول إلى المستخدمين خلال الأيام المقبلة، ويمكن التحكم فيها عبر إعدادات مخصصة للعلامة المائية.

ينطبق هذا التحديث على عدة نماذج توليدية من جوجل، منها Nano وBanana المتخصصان في توليد الصور، و Omni للمحتويات المتعددة، و Lyria المختص بتوليد الموسيقى. كل هذه النماذج ستتمتع بنفس الخيار في إزالة العلامة المرئية مع الحفاظ على العلامات غير المرئية.

تعمل تقنية SynthID بتضمين علامة يصعب اكتشافها بصريًا في بنية المحتوى نفسه، بحيث تصمد أمام بعض التعديلات المحدودة. إلى جانبها، تسجل بيانات معيار C2PA معلومات المصدر وطريقة إنشاء المحتوى ضمن ملف المحتوى نفسه، مما يتيح التحقق من الأصل دون الحاجة إلى علامة ظاهرة.

أطلقت جوجل كذلك أداة برمجية مفتوحة المصدر تُدعى Credentio، تمكّن المطورين من دمج آليات محلية للتحقق من بيانات اعتماد المحتوى وفقًا لمعيار C2PA داخل تطبيقاتهم الخاصة. تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق أدوات التحقق من مصدر المحتوى خارج منتجات جوجل نفسها.

يعكس هذا التطور التوجهات المتزايدة في صناعة الذكاء الاصطناعي نحو إيجاد توازن بين الشفافية وحرية المستخدم. لكن بقيت هناك تساؤلات حول مدى فعالية العلامات غير المرئية في الصمود أمام محاولات إزالتها أو التعديل على المحتوى، مما يترك مسألة موثوقية آليات التحقق مفتوحة مع استمرار توسع استخدام المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

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