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مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة

الأحد 16 أغسطس 2026 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات حاسمة في القاهرة.. وفد حماس برئاسة الحية يبحث ملف غزة



القاهرة /سما/

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد قيادي رفيع، في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة.

ويبحث الحية ملفات أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب مصادر من حماس فإن وفد الحركة سيجتمع الأحد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

ويضم الوفد، إلى جانب الحية، رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، ومسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وفق المصدر.

وتأتي الزيارة في ظل جهود مصرية متواصلة بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن دور القاهرة في الوساطة المتعلقة بالملف الفلسطيني.

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