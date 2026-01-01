بعد "مجزرة" أنصار ودير الزهراني.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي أبو حسن علاء، أحد أبرز قادة وحدة "بدر" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، مشيراً إلى أن العملية جاءت عقب هجوم قال إن الحزب نفذه ضد قواته العاملة في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القيادي المستهدف اضطلع بدور في التخطيط وتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، من بينها هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مواقع في جنوب لبنان، كما تولى قيادة عدة مناطق قتالية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن العملية تأتي بعد أيام من مقتل علي سمير الحاج حسن، قائد كتيبة في وحدة "قوة الرضوان"، في غارة استهدفت مركز قيادة للحزب في بلدة أنصار.

وشهد جنوب لبنان، فجر السبت، تصعيداً عسكرياً واسعاً تمثل في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية. ووفق وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بعد استهداف منزل في أطراف أنصار ومبنى سكني في دير الزهراني.

من جانبه، وصف "حزب الله" الهجمات الإسرائيلية بأنها "مجزرة"، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، ومعتبراً أن الهجمات مرتبطة بحسابات سياسية داخلية. كما انتقد ما وصفه بالدعم الأميركي لإسرائيل، داعياً السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، فيما لم يعلن الحزب مسؤوليته عن الحادث الأمني الذي قالت إسرائيل إنه سبق موجة التصعيد الأخيرة.