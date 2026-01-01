حكم قضائي يلزم جوجل بتسهيل تثبيت متاجر تطبيقات خارجية

وكالات /سما/

أصدر قاضٍ في محكمة أمريكية جزئية أمرًا يلزم شركة جوجل بتسهيل عملية تثبيت متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية عبر منصتها Play، بعد اتهام الشركة بفرض عراقيل تحول دون وصول المستخدمين إلى المنصات المنافسة. وجاء الحكم عقب تسوية بين الشركة العملاقة ومطور الألعاب Epic Games، الذي رفع قضية احتكار ضدها.

أشار القاضي جيمس دوناتو إلى أن جوجل تستخدم "عراقيل مناهضة للمنافسة" بهدف ردع مستخدمي هواتف أندرويد عن تثبيت متاجر بديلة. وطالب الحكم الشركة بإزالة التحذيرات المخيفة التي تظهر على الشاشة عند محاولة المستخدم تثبيت متجر خارجي، بحيث يصبح التثبيت بنفس سهولة وسرعة تثبيت أي تطبيق عادي من Play Store. كما أمرت المحكمة الشركة بتنفيذ هذه الإجراءات في غضون سبعة أيام فقط.

كشف محامي Epic Games عن ممارسات محددة اتخذتها جوجل لتعقيد الوصول إلى المتاجر البديلة. فعند البحث في متجر Play عن تطبيقات متعلقة بـ "متجر التطبيقات"، لا تظهر أي نتائج تحيل المستخدم إلى متاجر خارجية، بل تقدم النتائج متاجر تقليدية مثل Walmart وغيرها. وحتى عندما يعثر المستخدم على متجر خارجي داخل المنصة، يتعين عليه المرور بخطوات إضافية غير ضرورية قبل تثبيته.

وفصّل القاضي في حكمه عقبة أخرى حددتها Epic Games: عند البحث عن Aptoide، وهو أول متجر تطبيقات خارجي دخل متجر Play، لا يجد المستخدم صفحة عادية بل يواجه لافتة تحذيرية يجب النقر عليها قبل الوصول إلى الصفحة الفعلية للمتجر. أضاف القاضي أن المحكمة أمرت جوجل بحذف هذه الخطوة الإضافية أيضًا، وإزالة زر "عرض" الذي يفرض على المستخدمين نقرة إضافية قبل إمكانية تثبيت التطبيق.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف ممارسات جوجل الاحتكارية في مختلف دول العالم. وقد بدأت جوجل بالفعل بتوزيع متاجر تطبيقات خارجية عبر Play Store في الولايات المتحدة، لكن تحت شروط وتحفظات ساهمت في تقليل فاعلية هذا الإجراء من وجهة نظر المنافسين.