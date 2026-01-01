فوضى وتحرش تشوب حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

وكالات /سما/

الإسكندرية/سما- تحول حفل الفنان المصري محمد رمضان الغنائي في الساحل الشمالي إلى مشهد من الفوضى والارتباك بعد فترة وجيزة من بدء العرض، حيث اندلعت حالة من الاضطراب والتدافع بين الحشود المكتظة، وسط صرخات واستغاثات من عدد من الفتيات اللاتي حاولن الهروب من بين التجمهر البشري الكثيف.

أقام رمضان حفله الموسيقي مساء يوم الجمعة 15 آب/أغسطس على مسرح جولف بورتو مارينا، حيث أحضر آلاف المشاهدين ضمن موسم الحفلات الصيفية المنتظمة بالمنطقة السياحية. بيد أن الأجواء الاحتفالية لم تستمر طويلًا، إذ بدأت فتيات بالظهور وهن يحاولن الاستخراج من أوساط الزحام، مرسلات صرخات وبكاء واستغاثات طالبة المساعدة.

نشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر تدخل عناصر الأمن الحاضرة في الحفل، حيث عملوا على إنقاذ عدد من الفتيات وإخراجهن من منطقة التكدس البشري. كما أظهرت مقاطع أخرى متداولة حالات تحرش ومضايقات تعرضت لها حاضرات من الجمهور في وسط الحشود، لكن لم تصدر جهات رسمية بيانًا توضيحيًا يحدد عدد الحالات أو يفصل طبيعة الوقائع بدقة.

تجاوز تأثير الأزمة حدود الاضطراب في صفوف الجمهور، حيث انعكس الاختلال الأمني على سير الحفل نفسه. اضطر محمد رمضان إلى إيقاف فقرات من العرض الغنائي مؤقتًا، فيما طالب عناصر الأمن بالتحرك الفوري لاستعادة السيطرة على الموقف وحماية الحاضرين. واستأنف الفنان عرضه بعد احتواء الفوضى والسيطرة على الوضع الأمني.

أثارت الحادثة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المصرية، حيث انتقد آلاف المستخدمين كفاءة إجراءات الأمان والتنظيم في الحفلات الجماهيرية الكبرى، خاصة تلك التي تستقطب آلاف الحضور في مساحات محدودة. وركز النقد على قدرة شركات التنظيم والأمن الخاص على الوقاية من التكدس البشري والتعامل السريع والفعّال مع حالات التحرش والاعتداء والمضايقات قبل تفاقمها.

ردًا على الأحداث، وجه محمد رمضان رسالة مباشرة إلى جمهوره بعد انتهاء الحفل دعا فيها الشباب المصري إلى الاضطلاع بدورهم في حماية الفتيات. قال الفنان: "أرجو من كل شاب مصري جدع يحافظ على سلامة كل بنت ويقول لصاحبه في غيابه: أختك أمانة في رقبتي"، في رسالة أراد بها تأكيد المسؤولية الأخلاقية المجتمعية تجاه سلامة النساء والفتيات.

استهل رمضان الحفل بتقديم مختارات من أشهر أغانيه التي تمتع بها جمهوره عبر السنوات، منها "نمبر وان" و"مافيا" و"رايحين نسهر" و"إنساي" و"ثابت" و"الملك" و"فيرساتشي" و"يا حبيبي"، إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى التي حققت انتشارًا واسعًا خلال المراحل السابقة من مسيرته الفنية.

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